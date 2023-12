En fotos: Talleres despidió el año, los anuncios de Andrés Fassi que se hacen esperar

Talleres levantó las copas por un 2023 en el que volvió a clasificar a Copa Libertadores, y por un 2024 con buenos augurios. Lo hizo en el “sponsor day”, el agasajo para los aliados estratégicos, con la presencia de Andrés Fassi y la mayor parte del plantel.

Talleres celebró el Sponsors Day en el predio, donde convocó a anunciantes y deportistas. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

El presidente Albiauzul dio un mensaje de agradecimiento a los sponsor, y los invitó a seguir sumando su apoyo para un 2024 de triple competencia, con el eje motivador del regreso a la principal competencia continental a nivel de clubes.

No hay precisiones sobre el DT que reemplazará a Javier Gandolfi. Este sábado se resuelve la situación de Juan Bava como técnico de Liverpool en la final del torne uruguayo ante Peñarol. Ganó el partido de ida 2-0 y busca el primer título para el club en el vecino país. Nacional es el competidor de Talleres por el DT.

El plantel, que tendrá fin de semana libre, entrenará hasta el próximo miércoles con Walter Ribonetto al frente e iniciará sus vacaciones. Dijeron presente Guido Herrera, Juan Rodríguez, Kevin Mantilla, Nahuel Bustos, Lucas Suárez, Bruno Barticciotto, Luis Miguel Angulo y Matías Galarza, entre otros.

En cuanto al interés de Los Ángeles Galaxy por Ramón Sosa para la MLS, el presidente Albiazul señaló: “Llegó una propuesta pero no es de diez millones de dólares: no hablo de cifras, pero es más baja. Lo que se ofreció no fue aceptado por Talleres”.

TALLERES NEGOCIA POR RODRÍGUEZ Y MALATINI

Juan Gabriel Rodríguez continuaría en Talleres. En Defensa y Jusiticia, a su vez, hicieron uso de la opción por Julián Malatini y el zaguero Albiazul entraría en la negociación porque su pase pertenece al Halcón y la opción de compra es de un millón de dólares. En cuanto a Malatini, Talleres conservará un porcentaje del pase.