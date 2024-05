Emotiva despedida de alumnos a un chofer de Bialet Massé: “Gracias por cuidarnos”

Emotiva despedida es la que hizo un grupo de alumnos a un chofer de la localidad de Bialet Massé, provincia de Córdoba. La Municipalidad anunció que la empresa prestataria del servicio se retira por la falta de subsidios nacionales y Leandro Santillán presta su último día de trabajo tras 12 años.

El hombre de 42 años que comandó un colectivo de Fonobus llevó a unas cuantas camadas de estudiantes a la escuela. Este viernes 31 de mayo, hace su último recorrido desde Rosa Mística hasta Suncho Huayco con el colectivo de City Bus, una marca de la empresa Emprendimientos S.R.L.

El chofer prestó servicio en FonoBus por 12 años.

LA HISTORIA DEL CHOFER DE BIALLET MASSÉ

Todas las mañanas, el chofer esperaba a estudiantes de primaria y secundaria para llevarlos a los colegios Dr. Juan Bialet Massé e Instituto Serviliano Díaz. Después del mediodía, los dejaba en sus casas. “Se sabía los nombres de todos”, dijo la madre de un alumno, en diálogo con Perfil.

Leandro Santillán, el protagonista de esta historia. Foto: Gentile

“Parecía un transportista escolar por la dedicación y el amor con el que siempre hizo esos traslados. A los chicos nunca los abandonó”, contó Norma, madre de tres niños y tía de cuatro sobrinos que viajaban con Leandro.

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE ALUMNOS AL CHOFER DE BIALLET MASSÉ

Santillán también se mostró sensible por la noticia de que ya no prestará el servicio de transporte para BIalet Massé: “Ver crecer a los chicos es algo muy fuerte. De un día para otro no volver a verlos también me pone mal”.

El letrero de los alumnos para el chofer de Biallet Massé. Foto: Gentileza Perfi

Este viernes, alumnos, alumnas, madres, padres y otros pasajeros de Leandro le organizaron una emotiva despedida que lo tomó por sorpresa. “El cariño es impresionante. La verdad que no me lo esperaba”, cerró el conductor que recibió una carta con el mensaje “gracias por ser más que un chofer y cuidarnos”.

El intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna acordó con otra empresa que garantizará el transporte con seis frecuencias diarias, aunque el boleto costará 980 pesos. Sin embargo, Leandro, el chofer amigo, ya no estará más.