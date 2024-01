La Mona Jiménez cumple 73 años y dejó una emotiva reflexión tras sus internaciones

Juan Carlos Jiménez Rufino, La “Mona” Jiménez, el cordobés más famoso cumple este jueves 73 años de vida y no hará su clásico festejo en Forja, pero se presentará a lo grande en el Kempes por el Festival Bum Bum. Sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad y fueron a saludarlo hasta su casa.

“La Mona” nació el 11 de enero de 1951 y lleva 56 años recorriendo los escenarios cuarteteros como cantante, a pesar de que los últimos estuvieron marcados por sus problemas de salud que preocuparon a toda su comunidad.

Carlos La Mona Jiménez, según pasan los años. (Gentileza UJ)

LA EMOTIVA REFLEXIÓN DE LA MONA JIMÉNEZ POR SUS 73

En este sentido, reflexionó que al ver el DNI con sus 73 años, se siente “orgulloso de estar vivo porque me he salvado tantas veces”. No obstante, aseveró a El Doce que es “feliz” por “el amor de la gente” ya que le da mucha energía y vida.

Los fanáticos fueron a saludarlo hasta la puerta de su casa. Foto: El

Además, aclaró que actualmente come sano, entrena mucho, no consume tanto alcohol como en otros años y eso es clave para su actual desempeño en el escenario.

LAS INTERNACIONES DE LA MONA JIMÉNEZ

La Mona Jiménez fue sometido a una operación de urgencia “producto de un fuerte dolor abdominal como consecuencia de un mal movimiento físico”, precisó Carli, su hijo. Con el correr de los días, se confirmó que le encontraron una obstrucción en una arteria.

Carlos La Mona Jiménez se encuentra internado en observación en el Instituto Cardiológico. Un pequeño grupo de seguidores fue a la puerta del hospital para brindarle su apoyo. Foto: Nicolas Bravo

Tras unas semanas internado en el Instituto Cardiológico de la ciudad de Córdoba, el cuartetero volvió a su hogar. Allí, continuó con un tratamiento para poder volver a su habitual ritmo de vida.