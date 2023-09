El video con las polémicas en el empate de Belgrano y el reclamo de Guillermo Farré: “Fuimos perjudicados”

Belgrano se trae un punto de Junín, sigue invicto y como escolta en la Zona B de la Copa de la Liga. Pero entre los fallos del árbitro Andrés Gariano y los de Facundo Tello en el VAR, la sensación es que el Pirata salió perjudicado en el 0 a 0 con Sarmiento. Y así lo exteriorizó Guillermo Farré.

“Sobre las decisiones arbitrales, en el mismo partido te das cuenta que hemos sido perjudicado y no me gusta que se hagan de manera reiterada los perjuicios. No estamos en una situación en la que nos pueden hacer lo que quieran, somos un club importante y un equipo importante que quiere conseguir cosas, por eso no se puede permitir ser perjudicados en las chiquitas que están sucediendo últimamente”, manifestó el DT de Belgrano.

Puntalmente, al arbitraje le reclaman la jugada del cierre del primer tiempo, cuando Lucas Passerini encaró al arquero y José Devecchi la manoteó fuera del área. Para el VAR fue dentro, de otra manera correspondía expulsión para el arquero de Sarmiento y tiro libre para el Pirata.

También se le achaca un pisotón de Juan Manuel Insaurralde a Passerini en el área, una mano del mismo defensor que era penal, y un planchazo al chileno Alex Ibacache, que era como para expulsión.

Passerini tuvo muchas chances en Belgrano pero no pudo concretar ante Sarmiento (Belgrano)

“Si hubiese sido un error, bueno. Pero hoy, con el VAR y todas las cámaras, una puede pasar, pero cuatro no. Me da mucha bronca porque de haber sancionado como debió sancionarse, el resultado hubiese sido otro y eso nos hubiese permitido posicionarnos mejor en la tabla que es lo que pretendemos”, se lo vio muy ofuscado a Farré.

LA BRONCA DEL TÉCNICO DE BELGANO POR “DOS PUNTOS PERDIDOS”

“Hemos perdido dos puntos porque las situaciones las tuvimos. Considero que el arquero rival tuvo un par de intervenciones muy importantes y fue la figura del partido, lo que demuestra que fuimos a ganar”, detalló Farré, al margen del reclamo al arbitraje.

Ulises Sánchez, volante de Belgrano en el partido ante Sarmiento por la Copa de la Liga Profesional 2023. (Prensa Belgrano)

“Me quedo con la sensación que mostramos que queremos ganar en todas las canchas y el 0 a 0 nos deja un sabor amargo porque queríamos los tres puntos. Pero me voy con la tranquilidad de que demostramos que buscamos ser competitivos en todos lados”, completó el entrenador.