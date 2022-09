El tatuaje de un hincha de Belgrano que fue furor en redes: “En esa esquina está mi pasión”

La consagración de Belgrano como campeón de la Primera Nacional provocó el fervor de los hinchas Piratas que no dudaron en celebrar y cumplir promesas adeudadas. Bajo ese éxtasis, se viralizó un tatuaje muy significativo para el pueblo celeste.

Por eso, Vía Córdoba habló con Carlos “Cachu” Moyano, fanático de la B, que se dibujó la esquina más famosa de Alberdi en su brazo. El diseño fue de Damián de la Cruz y muestra con detalle el cartel de Arturo Orgaz esquina La Rioja, punto exacto del estadio Julio César Villagra.

El increíble diseño emocionó a los Piratas. Foto: Gentileza

“En esa esquina está mi pasión, mi felicidad. Es adonde me encuentro, ahí me enamore, podría estar todo el día diciendo lo que me pasa con esa esquina. Y cuando entro a Alberdi es inexplicable, La rioja y Arturo Orgaz es donde nació mi pasión por este Belgrano que me hace delirar”, expresó el “Cachu”.

El tatuaje de Belgrano que se volvió viral en redes sociales

El video de la tinta fue publicado por Only in Córdoba y recaudó más de 80 mil reproducciones, sumado a los comentarios de Piratas emocionados que no dudaron en dejar su “Aguante Belgrano”.