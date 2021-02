Tras haber denunciado a su padre en 2019, una adolescente de Alta Gracia vuelve a denunciarlo y dice que vive con miedo ya que el hombre ha violado tres veces las restricciones por lo que expresa “¿esperan que me pase algo para poder actuar?”, se alertó.

En aquel primer momento, la menor había denunciado a su padre por abuso sexual y accedió a contar su historia a diario Resumen, en noviembre, donde reclamaba la protección de la Justicia ya que decía que el hombre sigue con su vida normal, pese a la gravedad de la acusación.

“Hace un año y casi tres meses que hice la denuncia por abuso sexual de mi propio padre hacia mí y hasta el día de hoy no he recibido nada. El señor violó tres veces la restricción y jamás fue preso”, comentó ella.

Seguidamente, dijo que su padre está imputado por abuso sexual calificado: “en diciembre nos dijeron que íbamos a tener noticias del caso en febrero, que para esta fecha iban a estar los informes de las pericias mías y de él, los cuales ya están, y ahora saltan que tenemos que esperar hasta marzo”, protestó la chica identificada como Yamila.

“El señor hace su vida como si nada, trabaja, vive chocho de la vida ¿y yo? Yo quedé con la vida destrozada por dentro como por fuera, el miedo de salir a la esquina y que este él o que vaya a algún lado y esté y pase algo”, se asustó.

Por último comentó: “¿qué mxxxx pretenden? ¿Que me pase algo o tenga que pasar alguna tragedia para que actúen como debe ser? El miedo y la inseguridad mía ¿quién me la quita? Si la justicia no hace nada para resolver y meter preso a un abusador”, disparó.