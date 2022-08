Un superávit de 339.750.158 pesos, números impactantes que dio a conocer Andrés Fassi en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Talleres. Y lo principal, que el club dispone de un patrimonio neto de 3.373 millones de pesos.

El presidente Albiazul puso a consideración la memoria y balance de un período especial de seis meses, por la readecuación que exige AFA, ahora prevista para el tramo de enero a diciembre. El octavo reporte supera valor positivo del anterior, de noviembre de 2020 a 2021.

El resultado positivo en el balance de Talleres fue de solo seis meses ya que se viene la readecuación de los reportes económicos que exige AFA que sean de enero a diciembre.

“Es el octavo balance. Me toca hablarlo con clubes como Flamengo, Cristal, Universidad Católica. El común denominador es hablar de sus deudas. Problemas, pandemia. Vemos que, a pesar de todos, está la palabrita superávit. Nos da mucho orgullo. El crecimiento sigue y exige. Priorizamos lo deportivo sobre lo económico”, enfatizó Fassi.

“Vamos por el camino que hay que ir. Hay ocho o nueve jugadores vendibles y tenemos 32 futbolistas propios a préstamos en otros clubes. Es el mayor patrimonio más importante en la historia del club. En la ilusión y sentido de pertenencia del hincha. Eso no tiene precio”, añadió.

Más obras

“A la estructura del Amadeo Nuccetelli le daremos una inversión mayor para tener ese Centro de Alto Rendimiento para que todos lo podamos seguir identificando como uno de los mejores de Latinoamérica. Se realizará una importante inversión en el fútbol femenino que tendrá su espacio específico. Se remodelará el Gimnasio Pelatto para que nuestros deportes federados tengan una infraestructura acorde a las necesidades. Se viene la estructura de un proyecto para la Sede Social y La Boutique, refuncionalizando cada espacio”, detalló Fassi.

“Talleres hoy, en siete años y medio, ha generado más de 1.200 empleos directos. Quiero hacer una mención especial a los 52.000 socios que hoy tiene la institución. El fútbol no existiría sin la pasión ni todo lo que genera la gente, por eso crece cada vez más nuestro compromiso. Pase lo que pase, nunca nos podemos caer. Tenemos que hacer un solo Talleres”, exhortó

Y resaltó: “Talleres se tiene que acostumbrar todos los años a jugar instancias de Copas Internacionales. Con la estructura de Divisiones Inferiores, necesitamos aterrizar y trabajar fuertemente en la Provincia de Buenos Aires. Estamos en un momento único. Cuando todos se caen, nosotros seguimos creciendo. Talleres es una forma de vida”.

Cara a cara con Vélez

“El miércoles fue uno de esos días en los que terminás vacío. Vacíos de impotencia. Jamás pensamos recibir este trato. Nadie se merece esa barbarie, esa bajeza. Ni la ineptitud que tuvo una de las mejores instituciones del país”, lamentó Fassi sobre los graves incidentes en cancha de Vélez.

“Talleres no tendrá rencor ni venganza. No son los valores que nos llevaron a estar donde estamos. El miércoles no puede haber nadie más de Vélez que las 50 personas que vienen con su comisión directiva. Serán atendidos como hacemos siempre. Se los transmitamos a nuestra gente. A esos 60 mil que colmarán el Kempes, porque será un día de fiesta, y de agradecimiento por estar entre los ocho mejores equipos de América”, resaltó.