El Luifa Artime y el título del femenino: “Es la demostración de que juntos hacemos un Belgrano más...”

Las “Piratas” vencieron a Racing ante 30 mil personas en Alberdi para su primer título. “Un sacrificio de cinco años”, remarcó el presidente.

Jorge Nahúm
14 de diciembre de 2025,

Felicidad Celeste. Belgrano es campeón del fútbol femenino y Luis Fabián Artime lo destacó.

Belgrano es campeón del fútbol femenino de Primera de AFA. Las “Piratas” se impusieron 2 a 0 frente a Racing de Avelleneda ante 30 mil personas en el Gigante y Luis Fabián Artime enfatizó el logro conseguido.

“Esto demuestra que juntos hacemos un Belgrano más grande”, expresó el presidente enfundado en una casaca celeste en el campo de juego. “Fueron cinco años de sacrificio, ascendiendo, perdiendo finales... es un logro enorme”, remarcó.

Había que hacer una inversión, porque esto no da plata. Pero había que apoyar, profesionalizarlas. Ahora hay que ganarle a Newell’s para clasificar a la Copa Libertadores, pero esto ya es un gran logro”, indicó el Luifa, visiblemente emocionado por el título de las “Piratas”.

CUÁNTOS TÍTULOS GANÓ EL FEMENINO DE BELGRANO

Con el trofeo de la máxima categoría, el más importante de su historial, Belgrano sumó su tercer título en AFA, donde ya tenía la estrella de la Primera C y de la Primera B.

Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
En total son 26 los títulos oficiales que suma el Celeste en su historia: 23 en LCF y tres en AFA. En el ámbito local, viene de lograr el último hace algunos días donde se adjudicó la Copa Córdoba.

Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Anteriormente, en sus vitrinas ya contaba con 13 títulos de Liga Cordobesa, siete anuales de la LCF, dos Copas Córdoba, más la que ganó en 2025.

