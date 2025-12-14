El Luifa Artime y el título del femenino: “Es la demostración de que juntos hacemos un Belgrano más...”

Belgrano es campeón del fútbol femenino de Primera de AFA. Las “Piratas” se impusieron 2 a 0 frente a Racing de Avelleneda ante 30 mil personas en el Gigante y Luis Fabián Artime enfatizó el logro conseguido.
“Esto demuestra que juntos hacemos un Belgrano más grande”, expresó el presidente enfundado en una casaca celeste en el campo de juego. “Fueron cinco años de sacrificio, ascendiendo, perdiendo finales... es un logro enorme”, remarcó.
“Había que hacer una inversión, porque esto no da plata. Pero había que apoyar, profesionalizarlas. Ahora hay que ganarle a Newell’s para clasificar a la Copa Libertadores, pero esto ya es un gran logro”, indicó el Luifa, visiblemente emocionado por el título de las “Piratas”.
CUÁNTOS TÍTULOS GANÓ EL FEMENINO DE BELGRANO
Con el trofeo de la máxima categoría, el más importante de su historial, Belgrano sumó su tercer título en AFA, donde ya tenía la estrella de la Primera C y de la Primera B.
En total son 26 los títulos oficiales que suma el Celeste en su historia: 23 en LCF y tres en AFA. En el ámbito local, viene de lograr el último hace algunos días donde se adjudicó la Copa Córdoba.
Anteriormente, en sus vitrinas ya contaba con 13 títulos de Liga Cordobesa, siete anuales de la LCF, dos Copas Córdoba, más la que ganó en 2025.