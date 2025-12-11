Belgrano y un socio para el “Chino” Zelarayán: surgieron juntos y quedó con el pase libre

Como en cada mercado de pases en Belgrano, el nombre de Emiliano Rigoni es uno de los que está en danza. Y esta vez, más allá de que no sería prioridad como refuerzo, el camino puede allanarse porque quedó en libertad de acción y porque podría reencontrarse con un “compadre” con el que surgió en filas celestes: Lucas Zelarayán.

Rigoni se desvinculó del San Pablo, club brasileño al que se reincorporó en setiembre de 2025 tras desligarse del León de México. Había firmado hasta diciembre de 2026, pero tampoco seguirá en el equipo paulista. Por el que ya había pasado, por tres temporadas, disputando 70 partidos con 13 goles y nueve asistencias.

Emiliano Rigoni encara su segundo año en la MLS (Austin FC)

Rigoni (32 años) lleva un largo periplo desde su salida de Belgrano, donde apareció en Primera de la mano de Ricardo Zielinski, actual entrenador, con la camada que integraban además el “Chino” Zelarayán, Renzo Saravia y Lucas Melano, entre otros.

Emiliano Rigoni, ex Belgrano, anotó el primero para el San Pablo. Pero no pudo evitar la derrota.

El extremo izquierdo nacido jugó además en Independiente de Avellaneda, Zenit de San Petesburgo (Rusia), Atalanta y Sampdoria de Italia; el Elche español, y Austin FC de la liga de Estados Unidos.

LOS EX BELGRANO, SIEMPRE EN EL RADAR

Con Luis Fabián Artime como presidente se acentuó la tendencia en Belgrano de repatriar jugadores nacidos en Villa Esquiú. Como el caso de Emiliano Rigoni.

Luis Fabián Artime Presidente del Club Belgrano de Cordoba . (José Gabriel Hernández / La VOz)

En principio, no es el tipo de refuerzos al que apuntó Ricardo Zielinski, quien pondría en escena un esquema con el 4-4-1-1. Pero tanto Rigoni, como Renzo Saravia, Tomás Guidara, Luciano Lollo y el propio Franco Vázquez, siempre están en el radar.