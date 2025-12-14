Belgrano y su logro histórico en el fútbol femenino: le ganó la final a Racing y es campeón

El femenino de Belgrano se metió por derecho propio en la historia del club, al adjudicarse la final frente a Racing de Avelleneda para su primer título en el torneo de Primera de AFA. En un Gigante de Alberdi con una impactante cantidad de espectadores se impuso 2 a 0 por el tempranero gol de Mayra Acevedo y por Alaides Paz.

BELGRANO ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL TORNEO FEMENINO



Las Piratas festejaron el final en la victorias ante Racing.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/oqcudUYye7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 15, 2025

En la final de ida las “Piratas” cayeron 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda, con lo que Belgrano se puso 2 a 1 en global, para definir el título y sacarse la espina de la final perdida en 2023 contra Boca. Legítimas campeonas (ganaron 11 de 15 partidos como locales), pioneras del fútbol femenino en Córdoba.

“Madrugaron” las Celestes y a los 3 minutos se pusieron en ventaja, por un desbordo y centro de Lourdes Rodríguez desde la izquierda que fue desviado por Acevedo por dejar sin reacción a la arquera.

BELGRANO EMPATÓ LA SERIE



Mayra Acevedo marcó el primer gol del Pirata ante Racing y ahora la final del Torneo Clausura Femenino está 1-1 en el global.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/mTtTHbEERX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

A los 30 Belgrano sacó una ventaja tranquilizadora por su otra delantera, la uruguaya Paz y otra vez por un desborde desde la izquierda. Un 2 a 0 que ponía a las Celestes acariciando el título ante un duro rival como Racing.

BELGRANO DIO VUELTA LA FINAL



Alaides Paz marcó el segundo gol ante Racing y ahora el resultado global está 2-1 a favor del Pirata.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/SSO48c1Hbg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

En la segunda parte las Celestes podrían haber ampliado el marcador, ante un rival que se quedó con 10 jugadoras. Se estiró el suspenso por los cinco minutos adicionados, pero el título no se escaparía y Belgrano festejó por fín la primera estrella en el fútbol femenino.

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)

UNA MULTITUD ACOMPAÑÓ AL FEMENINO DE BELGRANO

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Casi 30 mil personas se dieron cita para alentar al equipo dirigido por Mariana “Pomu” Sánchez, lo que da cuenta de la expectativa que despertó el fútbol femenino.

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)

De hecho fue la tercera mayor concurrencia en el historial del fútbol femenino. En la final de ida en Avellaneda hubo 10 mil espectadores.