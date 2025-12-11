Racing o Estudiantes: la IA eligió al campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

Este sábado desde las 21:00 hs, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing Club y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Dos equipos fuertes, con mucha historia, definirán a un nuevo campeón.
En medio de la expectativa, una inteligencia artificial analizó datos recientes, rendimiento colectivo y momentos clave de ambos equipos para intentar anticipar quién será el ganador de la gran final.
El pronóstico de la IA: avanza Boca
Se le pidió un pronóstico del partido al ChatGPT y luego de analizar varios factores respondió: "Racing 2 – 1 Estudiantes. Racing impondrá ritmo e iniciará mejor; Estudiantes ajustará en el ST y empujará el final. Partido cerrado, disputado, con final dramático“.
Además, destacó que para los de Avellaneda ve un gol de un volante llegando al área y para los de La Plata uno de pelota parada.
Cómo llega Racing a la final del Torneo Clausura 2025
Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de eliminar a Boca en La Bombonera con un tanto de Adrián “Maravilla” Martínez. El goleador rompió su sequía y apareció en otro momento importante, como lo supo hacer desde su llegada al club. Racing viene de eliminar a River, Tigre y el Xeneize, siendo superior en todos los partidos y con un plantel que se predispone de otra manera para los encuentros claves.
Cómo llega Estudiantes de La Plata a la final del Torneo Clausura 2025
El Pincha avanzó a los play-offs con lo justo y con el pasar de las fases eliminatorias fue dejando rivales importantes en el camino. Además, fue protagonista por la situación del pasillo de espaldas y el grupo recuperó la relación con el hincha que por un momento había perdido. Llega con el envión de ganar un clásico y sabiendo que es el equipo que más complicó a Racing durante el ciclo de Gustavo Costas. También, vuelve su goleador Guido Carrillo luego de cumplir una suspensión de cuatro fechas.
Ficha técnica de la final entre Racing y Estudiantes de La Plata
- Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Horario: 21:00 hs.
- Arbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Hector Paletta.
- AVAR: Hernán Mastrángelo.
- Instancia: Final del Torneo Clausura 2025.
- Transmisión: TNT Sports y ESPN Premium.
- Último antecedente: Racing 0 - 1 Estudiantes de La Plata en la fase regular del fútbol argentino.
El ganador, además de la gloria, obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y un premio económico.