Racing o Estudiantes: la IA eligió al campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

La inteligencia artificial arriesgó un resultado de la final entre La Academia y el Pincha. Rendimiento, momento futbolístico y el pronóstico completo.

Ramiro Pérez
11 de diciembre de 2025,

Racing y Estudiantes se enfrentan en la final del Torneo Clausura 2025.

Este sábado desde las 21:00 hs, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing Club y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Dos equipos fuertes, con mucha historia, definirán a un nuevo campeón.

En medio de la expectativa, una inteligencia artificial analizó datos recientes, rendimiento colectivo y momentos clave de ambos equipos para intentar anticipar quién será el ganador de la gran final.

Se le pidió un pronóstico del partido al ChatGPT y luego de analizar varios factores respondió: "Racing 2 – 1 Estudiantes. Racing impondrá ritmo e iniciará mejor; Estudiantes ajustará en el ST y empujará el final. Partido cerrado, disputado, con final dramático“.

Además, destacó que para los de Avellaneda ve un gol de un volante llegando al área y para los de La Plata uno de pelota parada.

Racing Club y Estudiantes de La Plata jugarán la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (AFA)
Cómo llega Racing a la final del Torneo Clausura 2025

Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de eliminar a Boca en La Bombonera con un tanto de Adrián “Maravilla” Martínez. El goleador rompió su sequía y apareció en otro momento importante, como lo supo hacer desde su llegada al club. Racing viene de eliminar a River, Tigre y el Xeneize, siendo superior en todos los partidos y con un plantel que se predispone de otra manera para los encuentros claves.

Racing le ganó a Boca en la Bombonera, con un gol de Adrián Maravilla Martínez, y se clasificó a la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)
Cómo llega Estudiantes de La Plata a la final del Torneo Clausura 2025

El Pincha avanzó a los play-offs con lo justo y con el pasar de las fases eliminatorias fue dejando rivales importantes en el camino. Además, fue protagonista por la situación del pasillo de espaldas y el grupo recuperó la relación con el hincha que por un momento había perdido. Llega con el envión de ganar un clásico y sabiendo que es el equipo que más complicó a Racing durante el ciclo de Gustavo Costas. También, vuelve su goleador Guido Carrillo luego de cumplir una suspensión de cuatro fechas.

Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por un lugar en la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)
Ficha técnica de la final entre Racing y Estudiantes de La Plata

  • Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
  • Horario: 21:00 hs.
  • Arbitro: Nicolás Ramírez.
  • VAR: Hector Paletta.
  • AVAR: Hernán Mastrángelo.
  • Instancia: Final del Torneo Clausura 2025.
  • Transmisión: TNT Sports y ESPN Premium.
  • Último antecedente: Racing 0 - 1 Estudiantes de La Plata en la fase regular del fútbol argentino.

El ganador, además de la gloria, obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y un premio económico.

El estadio Madre de Ciudades será el escenario de la final.
