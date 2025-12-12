Más de 10 mil hinchas de Belgrano aseguraron su presencia para la final del fútbol femenino

Este domingo Belgrano irá por su primero título en el fútbol femenino de Primera de AFA, enfrentando a Racing de Avellaneda en el Gigante de Alberdi a las 20. Y será ante un gran marco de público.

El canje y la venta de entradas para el partido se inició este viernes y más de 10 mil hinchas celestes ya aseguraron su lugar para presenciar la final. La convocatoria será mayor aún, porque este sábado de 9:30 a 13:30 continuará el expendio con la misma modalidad.

Socias y socios activos podrán retirar dos ingresos sin cargo por carnet, en la Sede Social de Orgaz 510. Y no socios/as, adquirir su ubicación a 5.000 pesos, en las boleterías de calle Orgaz.

El plantel de Belgrano, antes de jugar con River. (Prensa Belgrano).

Menores de 12 años entran sin cargo y sin ticket al encuentro. En las próximas horas se comunicará además canje y venta del remanente de entradas para la jornada del domingo.

BELGRANO, CON EL GIGANTE ALENTANDO

En la semifinal en la que Belgrano dejó en el camino a River al ganarle por 1 a 0, más de 5.000 personas alentaron al equipo dirigido por Mariana “Pomu” Sánchez.

Belgrano tiene una chance grande de ser campeón por primera vez en un torneo nacional de AFA

Las “Piratas”, protagonistas en Primera desde su ascenso, van por la revancha tras la final perdida con Boca en 2023. En la ida en el Cilindro de Avellaneda perdió 1 a 0 frente a Racing, que en semifinal superó a las Xeneizes.