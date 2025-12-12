Belgrano-Racing: inició el canje y la venta de entradas por la segunda final en Alberdi

El plantel femenino de Belgrano recibe al de Racing en el marco de la segunda final del Torneo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El partido es a las 20 de este domingo 14 de diciembre y la hinchada ya puede canjear y comprar entradas para alentar en Alberdi.

Belgrano: inició el canje y la venta de entradas por la segunda final en Alberdi

Socias y socios activos de Belgrano pueden retirar dos ingresos sin cargo por carnet. En el caso de quienes no están asociados a la institución, deben abonar 5.000 pesos para tener su ubicación.

"¡Vamos a copar el Gigante para alentar a las Piratas en la Final!", pidió Belgrano.

En el primer caso, deben realizarlo en la Sede Social de Arturo Orgaz al 510. En el segundo, en las boleterías de la calle Orgaz del Gigante de Alberdi. Los horarios de atención son los siguientes:

Viernes de 13 a 18 .

Sábado de 9.30 a 13.30.

Para poder ingresar al partido es necesario mostrar el tícket físico, ocupando la tribuna asignada en el mismo. Las puertas del estadio se abrirán el domingo a las 18.30.