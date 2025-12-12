Luis Artime y el Belgrano que viene: refuerzos, qué espera del plantel y el rol de Juan Carlos Olave

Hora de balance en Belgrano, y de autocrítica para Luis Fabián Artime y su comisión directiva, que tomaron contacto con la prensa para analizar lo que pasó, y sobre todo lo que se avecina para la temporada 2026.

El Luifa reconoció que termina “desilusionado” el año, por la convicción de que para el segundo semestre habían conformado un gran plantel y con aspiraciones ciertas. Pero no clasificó a los playoffs, como tampoco lo hizo en el Apertura, además de la dolorosa eliminación de Copa Argentina en semifinales.

Luis Fabián Artime Presidente del Club Belgrano de Cordoba . (José Gabriel Hernández / La VOz)

“En el último semestre armamos el plantel que queremos, lamentablemente no se llegó, pero entiendo que estamos más cerca del equipo que todos pretendemos. Iba a AFA y me decían ‘qué equipo armaste’ y nos quedamos en la puerta. Por eso hablo de desilusión, que es lo mismo que siente toda la gente”, asumió el presidente Celeste en una charla con Vía Córdoba y otros medios.

Luis Fabián Artime (Luifa) y el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, en la previa de Belgrano vs. Argentinos Juniors. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Ahora se van a mechar algunos juveniles, porque la realidad nos marca que es muy difícil que Belgrano venda en este mercado de pases. Tenemos que potenciar chicos para poder vender en el mercado de julio”, apuntó.

Y con esta idea justificó la rescición de contrato de Franco Jara: “Desde que llegué a Belgrano el club no ha sacado un nueve y hoy tenemos a cinco ‘tocando timbre’. Yo estoy agradecido a Jara por los tres años que nos dio, pero hoy tenemos la necesidad de airear el plantel en edad y darle posibilidad a estos chicos. A mi también me hubiera gustado jugar hasta los 40 años”.

LA CONTINUIDAD DE ZIELINSKI Y LOS REFUERZOS PARA BELGRANO

“Zielinski sabe lo que es Belgrano, conoce el plantel que se va quedar, además sabe nuestros aspectos fuertes y los débiles para corregir todo lo que necesitamos para levantar el aplazo”, resaltó el Luifa Artime por la decisión de respaldar el proyecto del entrenador.

Ricardo Zielinski en el partido de Belgrano vs. Unión, este lunes en el Gigante de Alberdi. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Corregir es bajar la edad promedio del plantel, tener gente más joven y una mayor dinámica, la explosión que no tuvimos. La realidad es que conseguimos bajar los goles en contra y estar a la altura de un equipo campeón, pero hicimos los mismo goles que en el Apertura y no nos alcanzó. Y somos de los clubes que mejor paga a su plantel. Además de perder la fortaleza como local. La localía fue flojísima, los jugadores tienen que interpretar lo que es Alberdi. Yo con 38 mil espectadores soy Súperman”, indicó.

Presentación de los nuevos refuerzos de Belgrano para la LFP en el Hotel Quinto Centenario. Adrián Sporle, Federico Ricca, Lisandro López, Leonardo Morales, Thiago Cardozo, arquero.

En cuanto al mercado de pases, en concenso con el “Ruso” anticipó que puestos buscarán: “Los refuerzos que son necesarios, estamos hablando de un lateral derecho, un carrilero por la misma banda, un volante central y un extremo disruptivo. Van a venir cuatro como mínimo”.

Uvita Fernández marcó el 1-0 de Belgrano ante Estudiantes en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Y aclaró que no irán por otro delantero de área. “El esquema será 4-4-1-1. Un Passerini o un ‘Uvita’ no van a salir a préstamo. Sin los quieren comprar, veremos de buscar otro. Un error nuestro fue tener tres nueve en el plantel. Y ahora tenemos una fábrica de nueves en Inferiores”.

JUAN CARLOS OLAVE, DE NUEVO EN BELGRANO

“El Ruso me dijo que pensaba en el Juanca (Olave) para sumar en el cuerpo técnico porque se fue uno de los ayudantes de campo y le dije que no tenía ningún problema, lo vengo viendo hace tiempo, los ídolos del club tienen las puertas abiertas”, aseguró el Luifa Artime.

Los caminos de Ricardo Zielinski y de Juan Carlos Olave se vuelven a unir en Belgrano. (La Voz)

En relación a la necesidad de contar con un mánager deportivo, puntualizó: “No encontramos todavía el perfil. Es muy difícil, porque la realidad es que me como todas las puteadas, y tiene que venir uno que se coma las puteadas por mí. Con Olave hablé y me dijo que el quería ser técnico, que su puesto es en cancha y no quiere saber nada con la dirección deportiva".