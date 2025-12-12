Belgrano: el dato del Luifa Artime para creer que el “Chino” Zelarayán le dirá “no” a River

El mundo Belgrano vivió un viernes agitado, por la confirmación de que el club rescindió contrato con Franco Jara, quien seguirá su carrera en Instituto, y por la noticia de que River inició conversaciones por Lucas Zelarayán.

Más de uno comparó la situación con lo ocurrido en 2019, cuando Marcelo Gallardo tentó a Matías Suárez, quien había regresado desde Bélgica con la intención de quedarse en Belgrano. El DT “Millonario” también fue el que se comunicó con el “Chino”.

Lucas Zelarayán, capitán y referente de Belgrano y un gesto de preocupación luego del empate con Tigre. (Javier Ferreyra / La Voz)

Del lado de Belgrano, el presidente Luis Fabián Artime negó que haya negociaciones entre los clubes, aunque reconoció que la cláusula de salida de Zelarayán es accesible, en caso de que la ejecutara: 1,2 millones de dólares.

Lucas Zelarayán el capitán de la B (Prensa Belgrano)

El Luifa reconoció que para un jugador como el “10″ Celeste no es una cláusula alta. Pero vislumbró: “Cuando volvió de Arabia también lo querían de River y de Boca, y eligió venir acá. Es su decisión, y no creo que se vaya. Vino para darle algo a Belgrano”.

Belgrano eliminado de Copa Argentina 2025 en Rosario por 2 - 1 ante Argentinos Juniors. (José Gabriel Hernández / La Voz)

LA IDENTIFICACIÓN DE ZELARAYÁN CON BELGRANO

Luis Fabián Artime reveló un dato que en cierta forma tranquiliza respecto de la continuidad de Lucas Zelaryán en Belgrano, más allá de los intentos de River.

Fausto Grillo, Lucas Zelarayán y Luis Fabián Artime en la presentación de los refuerzos de Belgrano para 2025. (Facundo Luque / La Voz)

“No hablé en los últimos días con el Chino, se tomó una semanita de vacaciones. Pero compró un palco en el Gigante. No creo que se vaya”, insistió el mandamás Celeste.

Del entorno del futbolista, por otra parte, admitieron que además de River hay contactos de Boca y de clubes de Brasil y México. Pero que la intención de Zelarayán es seguir en Belgrano.