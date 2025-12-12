Dan por listo el pase de Franco Jara a Instituto: el mensaje de Belgrano

Franco Jara se despidió del barrio de Alberdi con un duro mensaje a la directiva y unas cálidas palabras para la hinchada. En medio de los rumores que lo vinculan a Instituto, Belgrano compartió un mensaje este viernes 12 de diciembre.

Dan por listo el pase de Franco Jara a Instituto

César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, al igual que Facundo Frigola, comunicador con llegada y trascendencia en el barrio de Alta Córdoba. dan por concretada la incorporación del delantero.

Franco Jara, delantero de Belgrano, en el partido ante Argentinos Juniors. (Prensa Belgrano)

El atacante de 37 años firmaría contrato hasta diciembre de 2026, según las entidades mencionadas. La rubricación del acuerdo ocurriría en las próximas horas y sería la primera incorporación del equipo de Daniel Oldrá.

El mensaje de Belgrano para Franco Jara, quien llegaría a Instituto

Por su parte, Belgrano emitió un mensaje: “En el día de ayer el jugador Franco Jara formalizó su desvinculación y no continuará en la institución. Le agradecemos por su trayectoria en el Club y le deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene. ¡Hasta siempre, Franco!“.

Además, Luis Fabián Artime, habló sobre la salida de Jara. “Lo entiendo, no podía hablar nada porque recién ayer se cerró su salida. Yo también tenía 40 años (sic) y quería seguir jugando en Belgrano. El Ruso les dijo jugador por jugador, no se le renovaron el contrato porque necesito bajar la edad”, expresó, en diálogo con Impacto Deportivo.