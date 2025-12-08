Jugó y dirigió en Belgrano, esperaba más del Pirata, y se puso al frente de una novedosa iniciativa

En un paréntesis para su carrera como entrenador después de sus pasos por Belgrano y en Gimnasia de La Plata como DT alterno, Esteban González se puso al frente como director deportivo de Evolve Academy. El emprendimiento por el que jóvenes futbolistas pueden obtener becas universitarias en los Estados Unidos a través de su talento deportivo.

En una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport, “Teté” explicó que Evolve actuará como un socio en el desarrollo de los estudiantes, enfocándose en potenciar sus cualidades futbolísticas, académicas y lingüísticas, y que contará con el respaldo de la exitosa academia estadounidense Arpies.

Teté González destacó la campaña de Belgrano, pero opinó que esperaba más.

Por su identificación con Belgrano, se refirió también al semestre del club de Alberdi, que había ilusionado a su gente. “Había plantel para estar entre los ocho seguro. Creo que estuvo por debajo de lo que todos esperábamos", afirmó el ex volante central.

También opinó de Talleres, que sí entró a los playoffs pero hasta la penúltima fecha peleó por la permanencia en Primera. “Fue atípico lo de Talleres. Se metió en una situación donde no debía estar. Se pondrán a partir del año que viene en puestos que miran otra cosa”.

Y como hombre del fútbol, también se refirió al conflicto entre Estudiantes, finalista del Clausura justo ante el Gimnasia en el que también jugó, y la AFA por el titulo a Rosario Central y el pasillo que hizo de espaldas en Arroyito.

“El título tiene un transfondo político más que deportivo, y me parece ilógico, no injusto. Diferente era que todos jugaran que el que sumaba más puntos era el campeón. Otra desprolijidad que hace que Chiqui Tapia sea lo que sea, con cosas buenas y también malas”, opinó.

LO QUE HAY QUE SABER DE LA ACADEMIA DE TETÉ GONZÁLEZ

“El programa está pensado para chicos que estén a dos o tres años de egreso del secundario. Es un programa semanal de tres días de entrenamiento, lunes, miércoles y viernes en cancha. Martes y jueves con encuentros con los profes que van a nivelar lo académico y a nivelar lo lingüístico", detalló “Teté” González.

“Tres trimestres con objetivos claros planteados en cada uno y al final del año un viaje a los Estados Unidos a competir en uno de los torneos más importantes donde la mayoría de los veedores universitarios están reclutando. Si tus notas están por debajo de los que admiten la universidad. Entonces por eso es tan importante que juegues bien al fútbol, que hables bien inglés como que tengas buenas notas“, indicó.

Este año abrió un cupo para 22 jóvenes futbolistas de entre 15 y 18 años, seleccionados en un evento desarrollado el 17, 18 y 19 de noviembre. Para informes, DM al Instagram @evolveacademies.