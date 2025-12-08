Un gol de Belgrano, que no llegó, dejaba afuera a Estudiantes; finalista del Torneo Clausura

El combativo Estudiantes de La Plata derrotó a domicilio a Gimnasia 1 a 0 en el clásico, y accedió a la final del Torneo Clausura, en la que enfrentará a Racing Club, vencedor de Boca. Un gol de Belgrano, en la última fecha de la fase clasificatoria, hubiera dejado afuera al “Pincha”.

El cierre del Belgrano - Unión. (Javier Ferreyra / La Voz)

Es que Estudiantes se metió octavo en los playoffs, porque Belgrano apenas empató como local frente a Unión de Santa Fe, cuando un triunfo por cualquier resultado le hubiera dado pasaje al Celeste para octavos.

A partir de allí comenzó la mejor versión de Estudiantes, de irregular andar durante el semestre. Dejó en el camino a Rosario Central, la tarde del polémico pasillo de espaldas en Arroyito para furia de la AFA. En cuartos eliminó a Central Córdoba en Santiago con autoridad, y también volvió a imponerse en el clásico platense.

Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por un lugar en la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

Fue 1 a 0 por el gol de Tiago Palacios, a los 62 minutos en El Bosque, para extender la paternidad del “Pincha” en el clásico más importante del historial. Para medirse el sábado 13 con Racing en el estadio Madre de Ciudades de Santiago.

EN ALBERDI, BELGRANO ESTUVO A PUNTO DE GANARLE

Belgrano, por la fecha 12, recibió a Estudiantes en el Gigante y lo ganaba 1 a 0 hasta cerca del final por el gol de Nicolás “Uvita” Fernández. El “Pincha” lo igualó agónicamente, por Facundo Rodríguez, a medias con Gabriel Compagnucci, en tiempo de descuento.

Belgrano empató con Estudiantes de La Plata en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Un empate que dejó disconforme a Belgrano y así lo expresó su técnico, Ricardo Zielinski, porque esa última acción debió haber sido revisada por el VAR. Aquel resultado, y el quedo Celeste en las últimas fechas, le impidieron conservar su lugar entre los ocho primeros, y al final el que clasificó fue Estudiantes.