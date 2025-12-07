¿Boca o Racing? Un conocido astrólogo reveló qué equipo pasará a la final del Torneo Clausura.

Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán este domingo 7 de diciembre a partir de las 19:00, en un duelo clave que definirá a uno de los finalistas del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. La gran final está programada para seis días después en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Mientras los planteles ultiman detalles y los hinchas cuentan las horas, el mundo de la astrología también puso la mirada en el cruce y en las últimas horas comenzaron a circular diversas lecturas y predicciones sobre lo que podría ocurrir en La Bombonera.

Árbitro elegido para la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Varios de los astrólogos más reconocidos coincidieron en señalar al mismo equipo como favorito para quedarse con la victoria en Brandsen 805 y avanzar a la definición, donde enfrentará al ganador del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia. Incluso, uno de ellos se animó a vaticinar qué sucederá en el duelo del “Lobo” que se disputará horas más tarde. Como era de esperar, estas predicciones se viralizaron rápidamente y alimentaron la ilusión de muchos hinchas que ya viven el partido con enorme expectativa.

Quién pasará a la final del Torneo Clausura, según un conocido astrólogo

El astrólogo @Senteiya publicó su lectura en X (ex Twitter) y, tras analizar distintos factores, sostuvo que el equipo ganador será el “Xeneize”. “Dos arianos que se enfrentan con Luna en Cáncer. Tomando la carta de varios jugadores (generalmente titulares) veo GRAN paridad. Boca con ventaja por Casa 1 pero Urano complica el ataque. Racing con regente Saturno en Piscis (disciplina y agresividad)”, explicó. De esta manera, anticipó un posible triunfo del conjunto dirigido por Claudio Úbeda para acceder a la final.

En tanto, la cuenta Astrología Argumental (@AstroArgumental) también compartió su visión y remarcó que ambas instituciones muestran “testimonios favorables”. “Considero que será un partido muy disputado. No es videncia, es interpretación, considero a BOCA para pasar a la final del Clasura. Todo puede pasar”, expresó el usuario. Además, destacó que el “Xeneize” cuenta con la Parte Árabe de la Buena Suerte en las luchas (PABSL), un elemento que podría jugarle a favor según su análisis.