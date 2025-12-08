El femenino de Belgrano juega este miércoles la final de ida ante Racing Club

Con una festejada clasificación a la final del torneo de Primera de AFA del fútbol femenino, ante unas 5.000 personas en el Gigante de Alberdi, las pibas de Belgrano se las verán este viernes con Racing Club, por el choque de ida.

Será a las 20 en el Cilindro de Avellaneda, el estadio Juan Domingo Perón, transmitido por el canal de YouTube de Belgrano y por TNT Sports. Las chicas de Racing dejaron en el camino a Boca con sendas victorias por 2 a 0 y 1 a 0.

Lourdes Rodríguez y su golazo para Belgrano ante River. (Prensa Belgrano).

La revancha será el domingo 14 de diciembre en Alberdi. Ventaja para las Celestes para definir como locales por su mejor puntuación en la fase de grupos del torneo.

Lourdes Rodríguez, de Belgrano, celebra su gol ante River. (Prensa Belgrano).

BELGRANO, POR SU PRIMER TÍTULO EN PRIMERA

Dirigidas por Mariana Sánchez, pionera del fútbol femenino en Belgrano, las Piratas accedieron a la final tras vencer a River 1 a 0 por el gol de Lourdes Rodríguez. En la ida habían igualado 0 a 0.

Es la segunda final para el club de Alberdi, que quedó a las puertas del título al caer ante Boca 2-0 en diciembre de 2023.