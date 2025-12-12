Belgrano: de cuánto es la cláusula de Lucas Zelarayán, que interesa en River

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el fixture del Torneo Apertura 2026 y los rumores del mercado de pases empezaron a circular. Uno de los más fuertes es el interés de River en la estrella de Belgrano: Lucas Zelarayán.

Luis Fabián Artime, presidente del Celeste, confirmó este viernes 12 de diciembre que “el Chino” bajó su cláusula de rescisión para poder volver desde Asia. Este había sido un pedido de su representante.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Lucas Zelarayán cuenta con una cláusula de salida de 1.300.000 de dólares aproximadamente", expresó, en diálogo con Impacto Deportivo. Además, reconoció el interés del conjunto de Núñez y el clásico rival de este en su número 10.

“Hoy tengo jugadores vendibles, pero no en el precio que yo quisiera vender. Zelarayán ya lo querían Boca y River antes que llegue a Argentina, vino a Belgrano. Son llamados, te puede llamar", cerró.