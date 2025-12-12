Vía Córdoba / Belgrano

Belgrano: de cuánto es la cláusula de Lucas Zelarayán, que interesa en River

Luis Fabián Artime confirmó la cifra de salida del 10 que suena con fuerza para el conjunto de Marcelo Gallardo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

12 de diciembre de 2025,

Belgrano: de cuánto es la cláusula de Lucas Zelarayán, que interesa en River
Lucas Zelarayán bajó su cláusula de recisión para volver a Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el fixture del Torneo Apertura 2026 y los rumores del mercado de pases empezaron a circular. Uno de los más fuertes es el interés de River en la estrella de Belgrano: Lucas Zelarayán.

Belgrano: de cuánto es la cláusula de Lucas Zelarayán, que interesa en River

Luis Fabián Artime, presidente del Celeste, confirmó este viernes 12 de diciembre que “el Chino” bajó su cláusula de rescisión para poder volver desde Asia. Este había sido un pedido de su representante.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Lucas Zelarayán cuenta con una cláusula de salida de 1.300.000 de dólares aproximadamente", expresó, en diálogo con Impacto Deportivo. Además, reconoció el interés del conjunto de Núñez y el clásico rival de este en su número 10.

Hoy tengo jugadores vendibles, pero no en el precio que yo quisiera vender. Zelarayán ya lo querían Boca y River antes que llegue a Argentina, vino a Belgrano. Son llamados, te puede llamar", cerró.

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS