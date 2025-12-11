Horacio Pagani se destaca por su estilo pendenciero y de “pocas pulgas”. A sus 82 años y 60 de trayectoria son esas mismas caracteríticas las que lo vuelven un personaje llamativo que muchos quieren tener en su pantalla. Pero, claro, a veces se corre el riesgo de “pasarse de la raya”.

Este miércoles tuvo un tenso cruce con su colega Guido Glait cuando se generó una discusión sobre River y Boca. Pagani, en su larga carrera, jamás dijo a ciencia cierta de qué cuadro es hincha. Sin embargo, poco hay que buscar para suponer que es un acérrimo fan del club de La Ribera.

Buena parte de las discusiones que ha tenido en los últimos años se generaron a raíz de su rauda defensa de Boca en general y de Juan Román Riquelme en particular. El debate de este miércoles no fue la excepción, salvo que esta vez se sumaron crudos términos respecto de River Plate.

A raíz de lo sucedido, según consignó el medio digital Corta, TyC Sports habría tomado la decisión de suspender al periodista. No es la primera vez que debe asumir una medida de este tipo por un problema similar.

Qué dijo Horacio Pagani sobre River y por qué insultó a Guido Glait

“Si lo más importante que tenés para contar en tu historia es que le ganaste un partido a tu rival, es que tenés un claro complejo de inferioridad”, dijo el periodista sobre el Millonario.

Mientras Glait sostenía que se le “pega” a River sin miramientos, Pagani señalaba que el Millonario es el equipo más “sostenido por la Conmebol”. “Hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda”, vociferó Pagani sin más preámbulos.

“¿Alguien le pegó (a River) más que a Riquelme y a Boca? River hace 16 meses que es un desastre. Este equipo es un desastre, no digo River en su historia", agregó el periodista. Y enseguida remató sobre Glait: “Sos un pelotudo. Te voy a meter una mano. Ya me está hinchando los huevos en serio este”.

En el video, mientras el conductor trata de ponerle humor y sacarle dramatismo a la escena, se escucha a Pagani y a su colega continuar con la discusión: “Yo seré un pelotudo, pero soy educado”.