El hermano del cordobés herido con un machete en México contó cómo fue el violento ataque

Facundo Gamond es el hermano del cordobés herido con un machete en México, Benjamín, en un brutal hecho ocurrido el viernes por la tarde. Este sábado, contó cómo fue el violento ataque y reiteró el pedido de ayuda.

“En principio, estaban en una plaza y un loco de mierda con un machete le pegó de atrás a él (Gamond) y luego a sus amigos”, indicó el hombre en diálogo con Cadena 3. En tanto, detalló que su familiar estuvo en el quirófano hasta la noche del 12 de mayo.

“Está muy complicado, no hay mucho más que decir respecto a eso”, contó angustiado el hombre que viajará al país vecino este sábado por la tarde.

Habló la madre del otro cordobés atacado en México

Horas más tarde, habló la madre del otro cordobés herido en la costa de Oaxaca, Santiago Lastra. “Hablé con Santiago y en el Hospital lo curaron, tenía heridas leves y fractura de una mano, pero fuera de peligro. A Benjamín lo llevaron a otro centro de salud más grande donde fue internado”, detalló Marina.

Por último, expresó que todavía no saben el motivo de la agresión por parte del joven de 21 años que fue detenido por la Policía local: “Me dijo que no había ninguna explicación de lo ocurrido, simplemente vino un loco a atacar”.

CÓMO AYUDAR A LOS ARGENTINOS ATACADOS EN MÉXICO

La familia de Gamond pidió ayuda económica para solventar los gastos médicos. En este marco, no saben cuándo podría estabilizarse para volver al país. Su hermano abrió una cuenta de Instagram y compartió datos de una cuenta bancaria.