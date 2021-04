La madrugada del viernes trajo una trágica noticia vinculada a la muerte de Gustavo Cuello, un chofer de la línea Ersa. Horas antes del trágico episodio el conductor de 43 años se había contactado por mensaje de WhatsApp con su papá, Ricardo. El hombre contó cómo fueron esos minutos y cómo se enteró de la situación.

Según indicó Cuello a Cadena 3, su hijo le había compartido un link de YouTube para que pudiera ver el partido de Deportivo Las Parejas, donde jugaba su nieto.

“Nos compartió el link y nos dijo cómo teníamos que hacer para localizar el partido. Ese fue el último mensaje que recibí de él”, declaró Ricardo a la emisora.

El encargado de llevarle la trágica noticia fue otro de sus hijos. Ricardo había ido a su trabajo de sereno y alrededor de la 1 de la mañana el joven lo llamó para contarle lo ocurrido.

“Me llamó otro de mis hijos y me dijo que tenía que hablar conmigo. Vine a casa y me contó que otro chofer le había avisado lo que había pasado: me habló de una puñalada y un disparo”, detalló.

Sobre las actitudes de su hijo, remarcó: “Absolutamente normal. El domingo comió con nosotros. Era un chico alegre, decidido. Sinceramente no notamos nada raro”.

Gustavo Cuello, de 43 años y padre de dos hijos adolescentes, fue encontrado muerto en la noche de este jueves a metros de la unidad de la línea 73 de Ersa que tripulaba en la zona de Villa Boedo, ubicada al sudeste de la ciudad capital.