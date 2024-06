El ascenso de Atenas: “Estuvimos contras las cuerdas y nunca pensamos en quedar afuera”

Atenas volvió a instalarse en la la Liga Nacional, su sitial, competencia en la que es el más ganador de la historia. Y su entrenador Gustavo Peirone analizó lo que fue la campaña, para devolver al Griego a donde se merece, tras el traumático descenso en 2023.

“Tomamos la bandera de lo que es la historia del club. Atenas es muy fuerte en Córdoba, en toda la provincia. Tomamos esa posta que forjaron los grandes”, indicó el Negro en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Suceos, al vencer en la final de Liga Argentina a Racing de Chivilcoy por 80 a 57.

Gustavo Peirone celebra con el jefe de equipo, Javier Ciani. Atenas ascendió a la Liga Nacional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Muchas veces estuvimos contra las cuerdas, pero nunca pensamos en quedarnos afuera. Encontramos el ascenso porque lo buscamos, nunca nos regalaron nada”, aseguró el entrenador Verde.

En cuanto al triunfo decisivo para poner la serie 3-2 en un Polideportivo Cerutti colmado, resaltó: “Lo de anoche fue una superioridad tremenda, desde el vestuario, fue el mejor partido de la temporada”.

Y completó: “Las emociones están a flor de piel. Fue un trabajo de todo el equipo, priorizamos estar juntos, de bancarnos en los momentos buenos y malos. Todos priorizamos Atenas y eso fue lo más importante.

EL DESAFÍO EN ATENAS, EL PÚBLICO Y EL RIVAL QUE NO QUERÍA

“Vivimos a Atenas desde que empezó... Nosotros teníamos ese desafío y ese sueño. Este es un logro muy importante. Es un campeonato de una segunda categoría, pero en un momento dificilísimo de la institución. Es un momento que no se sabía cómo iba a responder la gente, y terminamos jugando en un Polideportivo como en las mejores épocas”, enfatizó Peirone.

“Sin dudas que era el desafío más importante de mi carrera. Para muchísimos entrenadores, este desafío era el más importante de sus carreras. Había que agarrar en este momento, estar, poner la cara... Y con esto no estoy diciendo que soy un súper héroe, sino que un poco de inconciencia dije ‘dale, metele’ y no nos equivocamos”, añadió el Negro.

Ex entrenador de Barrio Parque, no dudó en señalar: “Era el único rival que no quería enfrentar. No porque Atenas no pudiera ganarle, porque podíamos hacerlo contra todos. Sino por una cuestión un poco egoista, no quería enfrentar a mi ex club”.