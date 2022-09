El artista cordobés TEC será reconocido como figura destacada en los Premios Konex: “Es muy gratificante”

El martes 13 de septiembre se llevará a cabo en Buenos Aires la edición número 43 de los Premios Konex y entre los galardonados de la noche estará el artista cordobés TEC. En la previa de su distinción como figura destacada de la última década en la categoría “Arte en el Espacio Público”, el muralista dialogó con Vía Córdoba y contó los secretos de su exitosa carrera.

Sobre la noticia del reconocimiento que recibirá junto a otros artistas, entre los que se encuentra Marta Minujín, TEC reconoció que “fue una sorpresa muy grande, muy gratificante”. “Me puso muy contento por el contexto general, por el reconocimiento de un movimiento que nació autogestionado, que vino de los bordes y hoy en día esta siendo reconocido por grandes instituciones”, señaló.

Sus intervenciones callejeras suelen ser sobre el mismo asfalto. Foto: TEC Fase

En este sentido, destacó que la incorporación de esta categoría a la premiación le abre la puerta “a la práctica artística, una nueva disciplina, trayendo mejoras al espacio público y a la libertad de expresión”. Cabe destacar que el artista cordobés recibirá un Diploma al Mérito por su trabajo entre 2011 y 2021.

Al ser consultado sobre las influencias de su carrera, TEC reveló que sus referentes “siempre fueron las personas que se animaron a hacer cosas nuevas, vanguardistas, que abrieron caminos más allá del éxito personal, mis referentes están más en el anonimato”. “Algunos son familiares, otros son músicos, como Los Redondos y algunos artistas que inevitablemente están presentes en mi obra: Miró, Basquiat, Bern”, enumeró.

Sus obras favoritas

Si bien tiene muchísimas obras en su haber, TEC se animó a elegir sus favoritas y explicó el porqué de cada decisión. “El mural de la ceguera, pintado en 2015 en San Pablo y restaurado en 2021 se volvió un símbolo de la ciudad y hasta el día de hoy me trae mucha repercusión positiva, le tengo un cariño muy especial”, reveló.

El mural de la ceguera en San Pablo tiene unos 60 metros. Foto: TEC Fase

En cuanto a los que hizo en Córdoba, aseguró que “por su extensión y formato”, disfrutó mucho del mural de Vilaut, pintado a finales de 2021 en la esquina de Corrientes e Ituzaingó, en el centro de la ciudad. Y también destacó: “El libro abierto que pinte para el aniversario de la reforma universitaria y el homenaje a los 50 años del Cordobazo (UNC) son obras muy importantes para mi, así como el baile de cuarteto en el puente La Voz”.

TEC hizo la obra de la Facultad de Lenguas, por el aniversario de la reforma. Foto: TEC Fase

La inspiración de TEC para hacer grandes obras

En el caso de la obra de San Pablo “me inspiré en el urbanismo caótico de la ciudad, una ciudad sin límites de construcción, pensada para autos desde los años 50, y de ahí surgió esa momia atravesada por calles y avenidas”, explicó TEC. En tal sentido, reconoció que el proceso, en su caso, comienza con un análisis global del contexto y la zona en la que se hará la pintura.

“Primero, veo la pared, el barrio y quienes son las personas que van a convivir con la obra. Yo pienso mucho en los vecinos, en cual es el mensaje apropiado para ese lugar: tengo en cuenta factores como el momento social, tipo de barrio, si hay visibilidad peatonal o solo de autos, son muchos detalles antes del concepto”, detalló. Para explicarlo, usó el ejemplo de la momia de 60 metros realizada en Brasil.

TEC lleva su arte a todas partes del mundo. Foto: TEC Fase

“En su época, la municipalidad había implantado un proyecto general para crear ciclovías y hubo un malestar muy grande de los vecinos que se quejaban por el estacionamiento. Eso me dio la pauta de la ceguera, era cómo no ver hacia adelante, no entender hacia dónde va el urbanismo contemporáneo”, aseveró.

Más detalles de su forma de trabajo

Tras esos primeros pasos, el artista contó que su proceso continúa de la siguiente manera: “Dibujo en lápiz en un cuaderno hasta llegar a una idea viable, y por último, realizo montajes digitales para la elección de los colores, teniendo en cuenta lo que tengo alrededor”. “Una vez decidido lo que se va a pintar, viene la parte de la pintura de pared, primero se fondea de blanco y luego, con colores claros voy marcando las formas, alejándome para verlo de distintos algunos, que es una característica del arte mural, se tiene que ver desde varios lugares, nunca hay un punto determinado de apreciación”, detalló.