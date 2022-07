Dos peatones terminaron heridos después de que una camioneta los atropellara en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Según el conductor, el vehículo se quedó sin frenos, impactó contra las personas y después, chocó contra un auto. Afortunadamente, no hubo lesionados de gravedad.

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Colón y General Paz. El accidente estuvo protagonizado por una camioneta Chevrolet C-20, la cual habría tenido un desperfecto mecánico. Al respecto, el conductor declaró: “Venía despacio, puse primera y terminó de esta manera”.

Accidente choque en general paz y Colon Foto: (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

En el lugar, trabajaron ambulancias del servicio de emergencias 107 y personal policial. Los peatones resultaron con escoriaciones menores y rápidamente fueron asistidos. “Escuché el grito y cuando miré ya tenía la camioneta encima”, dijo uno de los heridos en comunicación con Teleocho.

Accidente choque en general paz y Colon Foto: (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Castillo Pedro

En tanto, el otro conductor afectado relató a Mitre: “Me agarró del medio para atrás, no lo vi, sentí el impacto. Nunca me imaginé que me iba a chocar un auto con el semáforo en verde”. Afortunadamente, sólo se trató de un accidente menor.