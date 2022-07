Diego Andrés Orellano, de 33 años, fue encontrado en avenida Sabattini inconsciente y desvanecido. La Justicia de Córdoba todavía no sabe qué le pasó y las cámaras cercanas a la zona no arrojan resultados. El joven aún está internado en terapia intensiva y su familia pide por testigos.

“Hasta este momento no sabemos nada. Pude hablar con mi hijo pero no se acuerda de nada”, dijo el padre en comunicación con Arriba Córdoba. Lo que le pasó sigue siendo un misterio. Si bien al inicio se hablaba de un accidente de tránsito, las cámaras no lograron captar ningún colectivo en la zona.

Familiares de Diego Andrés Orellano. Foto: El Doce

Según indicó la hermana, el hombre, que es vendedor ambulante, había estado en el Hospital de Niños acompañando a un familiar. “Sabemos que dijo que iba al baño y no volvió más”, aseguró. Cuando notaron su ausencia, comenzaron a buscarlo y se enteraron por los medios que estaba internado.

Orellano está internado en el Hospital de Urgencias con traumatismo de cráneo y de hemotórax. Por eso, la familia pide por testigos que puedan dar luz a lo que ocurrió esa noche, cerca de las 20.30, en proximidades del Parque Sarmiento.

En tanto, el fiscal a cargo del caso, Guillermo González, espera que la víctima pueda contar qué ocurrió ese día.