La semana pasada el Gobierno provincial autorizó la realización de actos de colación, si bien no son obligatorios se hizo lugar a un reclamo que venían realizando los padres de alumnos que terminan sus ciclos escolares. Pero los que alertaron sobre esta situación fueron miembros del Sindicato Argentino de Docentes Privados de Córdoba (Sadop).

“La aprobación de la realización de actos escolares es contradictoria. Primero por el esfuerzo que se hicieron estos meses para proteger la salud”, declaró Gerardo Bernardi, titular del sindicato, a Cadena 3.

“Si no es obligatorio tampoco debiera serlo para docentes. Muchos están excluidos de la vuelta por la edad o enfermedad preexistente”, enfatizó. Vale aclarar que estos actos no serán obligatorios, es decir que cada institución podrá optar por realizarlos de manera presencial o no. Los mismos se podrán llevar a cabo entre el 9 y el 20 de diciembre.

En este sentido, Bernardi también criticó que la decisión adoptada por el Gobierno va en contra de resoluciones del Consejo Federal de la Educación que definieron que el ciclo lectivo 2020 se terminará en marzo de 2021.