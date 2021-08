La bronca de Belgrano por la derrota consumada ante Atlanta después de cinco partidos sin perder era mucha. El equipo no rindió como se esperaba y, ante un duro rival, terminó con actitud para jugar pero sin poder plasmar algo de buen juego.

Diego Novaretti analizó el rendimiento del equipo en cancha del Bohemio: “Hicimos algo como para no perder. No vistoso, no de buen juego pero el esfuerzo y el tratar de llevarse algo más. No se nos dio por circunstancias del juego pero, no sé si merecerlo, pero sí hicimos algo más”.

Longo, el volante central celeste ante Atlanta. (@Belgrano) @Belgrano | La Voz

Al buscarle explicaciones al bajo rendimiento del Celeste, Novaretti dijo: “Nos costó agarrarle la vuelta al juego en el primer tiempo. No supimos cómo llegarle a la manera de jugar de ellos, no supimos entrar tampoco. En el segundo hicimos el hecho de ir a buscar, el hecho de querer ser Belgrano y llegar al área a los ponchazos y no llegar claro. Eso nos llevó a que pudiéramos merecer algo más. Creo que en juego no hicimos lo que teníamos que hacer y perdimos un partido que, para mi gusto, era accesible para ganar”.

Juan Ruiz Gómez, delantero de Belgrano, en el partido ante Atlanta. (Prensa Belgrano) Prensa Belgrano

Perder jugando mal, como le pasó a Belgrano, es algo que ningún jugador quiere. Y en la autocrítica de Novaretti se notó. “No fuimos el equipo que veníamos siendo siempre con mucha solidez en todos los aspectos. No le supimos encontrar la vuelta y después, querer ganar o llevarse el empate nos llevó a no hacer el trabajo que veníamos haciendo. Nos vamos con las manos vacías y con bronca porque creo que tendríamos que haber hecho algo más”.

Y el análisis siguió: “Por el afán de buscar los tres puntos, pecamos y cometimos errores como en la jugada del gol. Después no tuvimos tranquilidad de ir a buscar el resultado como sea y no buscar el juego. Terminamos yendo a los ponchazos, tirando centros , no fuimos claros”.

El lunes 30, a las 15.35, el Pirata recibirá a Chacarita por la fecha 22 de la Primera Nacional. Novaretti y todo Belgrano quieren que llegue rápido la revancha. “Veníamos de una racha buena, positiva y no tenía que ser sólo racha. Había que plasmarlo todas las semanas. El equipo se mostró con actitud pero no en el modo de juego y terminamos sufriendo una derrota que nos duele. Quedan varias fechas y tenemos que tratar de seguir creciendo y no decreciendo”.