Día Mundial del Sándwich: la historia de “El Pelado de TikTok”, el sandwichero más famoso de Córdoba

En el Día Mundial del Sándwich, destacamos la historia de Mariano Piazza más conocido como “El Pelado de TikTok”. El cordobés fue un ‘bum’ en 2022 cuando utilizaba sus redes para mostrar la preparación de sus sanguches. El éxito fue tal que el villamariense abrió una segunda sucursal en Córdoba.

En diálogo con Vía Córdoba, El Pelado contó sus inicios en las redes con la preparación de los sándwiches, algunos secretos sobre el ingrediente que no puede faltar, sus proyectos a futuro y hasta reveló cuál es su combinación favorita.

LA HISTORIA DE “EL PELADO DE TIKTOK”

Mariano Piazza trabajaba en el Mercado Abasto, hasta que, un día, su padre transportista enfermó y tuvo que dedicarse a viajar. La mala racha continuó cuando su pareja se quedó sin trabajo. Sin embargo, allí surgió la idea de abrir una pequeña fiambrería en la localidad de Villa María.

“Nosotros cumplimos 10 años en fiambrerías. Arrancamos en un local muy chiquito en el año 2012 y después, nos fuimos a uno más grande. Hoy en día ya estamos por abrir el tercero”, detalló El Pelado.

Mariano Piazza, "El Pelado" que es furor en TikTok. (La Voz) Foto: LVI

Puntualmente, la idea de hacer sándwiches comenzó hace aproximadamente cinco años. “Empezamos a tener un grupo de clientes que nos pedía ‘sanguchitos’ para ir a jugar al golf, al tenis, etc. El grupo empezó a agrandarse todos los fines de semana y se comenzó a correr la bola”, sostuvo Mariano.

LA EXPLOSIÓN EN REDES DE “EL PELADO DE TIKTOK”

Con respecto a su fama en TikTok, el hombre destacó que fue gracias a su hijo. “Hace un año, mi nene descubrió a ‘Donato’ (un italiano que hace sándwiches en Napoli) en las redes y me preguntó: ‘¿Por qué no haces como él y grabas videos?’. Me grabó, me hizo la cuenta y subió un video. Ahí empezó el furor”, contó.

Hoy, ya cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta de TikTok y aspira a sumar muchos más. Por su parte, en Instagram tiene 165 mil, y conforma una verdadera comunidad de fanáticos.

Mariano puso un puesto en el Festival de Peñas de Villa María y en el Festival de la Peperina. La experiencia fue tan buena que abrió un local especial de sándwiches en Villa María y, tiempo después, en la ciudad de Córdoba. “Quiero abarcar la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y Villa María. Después mi idea es vender la franquicia”, precisó.

Sándwich de Salame Crespón, Jamón Cocido, Mortadela con Pistacho, Jamón Crudo con Burrata, Pastrón son una de las tantas variedades que ofrece en sus locales. Sin embargo, Mariano tiene su favorito y es el más tradicional de la carta: el de salame y queso.

El sándwich favorito: salame con queso. (La Voz) Foto: LVI

EL VÍNCULO DE “EL PELADO DE TIKTOK” CON LA GENTE

Según contó Mariano, la fama no sólo quedó en Córdoba sino que llegó hasta otras provincias. “Muchos se acercan y me dicen: ‘¿Vos sos el pelado de TikTok?’. En el shopping siempre me piden fotos”, relató.

En este sentido, el Pelado agregó: “Viene gente de otras provincias a comer sándwiches. Un papá con siete chicos me dijo que venían desde Buenos Aires sólo a comer acá”.

El furor facilitó que la firma ya tenga varios locales en su haber, aunque quiere ir por más. “Quisiera abrir 10 locales”, se aventuró Mariano y lo categorizó como “su mayor deseo en el futuro”. Luego, planea vender la franquicia a otros interesados.