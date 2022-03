En lo que va del 2022, Córdoba ya registró nada menos que seis femicidios, lo que equivale a un crimen de ese tipo cada 11 días. Si bien esa cifra es menor que en otras provincias, no deja de tratarse de mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujeres y que, en la mayoría de los casos, podrían haberse evitado si las denuncias previas no hubieran sido ignoradas.

La ministra de la Mujer, Claudia Martínez, habló con Vía Córdoba y se expresó respecto a esa problemática que afecta a cientos de personas. “Muchas veces, la mujer va y rebota en los distintos espacios donde tiene que hacer la denuncia como la Policía o las unidades judiciales”, señaló.

En este sentido, la funcionaria indicó que “en muchas ocasiones, no se le da crédito a lo que la mujer manifiesta o no se cumple con los mandatos o protocolos existentes para estos casos”. “La toma de denuncia es obligatoria en todos los casos, no importa cuál sea el tipo de violencia denunciado”, aclaró, al tiempo que reconoció que “hay que trabajar para eliminar” esas faltas, que se registran en mayor proporción en localidades del interior provincial.

Más adelante, Martínez lamentó que a pesar de que “Córdoba es la primera provincia de la Argentina que tiene una Ley de violencia de género, de que tenemos fiscalías, juzgados especializados y programas de atención, no podemos frenar los femicidios y las violencias contra las mujeres”. “La sociedad es la que tiene que hacer el gran sacudón y sacarse su inconsciente machista y patriarcal”, enfatizó.

En esa línea, la ministra resaltó la importancia de la Red de Acompañantes Comunitarias contra la violencia de género, que tiene como principal objetivo “poder estar al lado de cada mujer que necesita asistencia, protección y acompañamiento”. Y añadió que Córdoba ya cuenta con 2.400 agentes acompañantes que han realizado “una diplomatura en formación que les brinda herramientas para su labor”.

Garantizan la atención de la salud de mujeres en situación de violencia de género

El Gobierno de Córdoba anunció este martes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la atención de la salud de todas las mujeres que se encuentren en situación de violencia de género. A través de la ampliación del programa Apross por Vos, confirmaron que la aseguradora dará cobertura médica integral a mujeres derivadas desde los Polos de la Mujer, tengan o no obra social.

El gobernador Juan Schiaretti firma el convenio para incluir a prestadores en la cobertura de mujeres que sufren violencia de género.

Sobre la problemática de la violencia de género, el gobernador Juan Schiaretti aseguró: “Nos exige permanentemente dar respuestas a este flagelo y así como fuimos capaces de crear el Polo Integral de la Mujer, tenemos que tomar medidas para combatirla”.