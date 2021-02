Los casos de violencia contra las mujeres siguen en aumento y saliendo a la luz. En esta oportunidad, un músico integrante de la banda cuartetera “El Cheto” fue detenido este sábado luego de que su expareja lo denunciara y revelara la situación por la que estaba pasando a través de redes sociales.

Según comentó la joven, Martín Rosel, exmiembro de La Mona Jiménez, Ulises Bueno, Damián Córdoba, Trulalá y otras bandas, la golpeó brutalmente en reiteradas oportunidades.

Incluso, según reveló El Doce, el sujeto la seguía amenazando luego de que la víctima ya había relatado todo a la Justicia y en redes sociales. “Pensé que me podía matar realmente. Él siempre me decía que me podía matar, ese día me lo dijo: ‘Yo tendría que tirarte del auto ya, pero no voy a ir en cana por vos’”, relató la joven.

“Nunca me pidió perdón por nada, al otro día hacía como si nada, yo no podía decirle que me dolía nada porque me decía ‘no llores hija de puta’, estaba totalmente deshumanizada, él hacía lo que quería conmigo y me obligaba a mantener la imagen”, detalló.

El apartamiento de Rosel del grupo

“Yo no me puedo meter en eso porque no estuve en el lugar y no sé cómo sucedió, yo sí puedo decir no estoy de acuerdo con esto, con ningún tipo de violencia, el problema es que es un tema personal y que nosotros no tenemos la verdad de lo que pasó”, con esas palabras, brindadas a Cuarteteando, “El Cheto” habló del caso de violencia que involucraba a su músico.

Una vez conocido el hecho, el cuartetero aseguró a ese medio que: “A Martín Rosel le dije, si esto es así, yo no te quiero dentro del equipo y él lo aceptó. Le pedí que se tomara un tiempo hasta que se resuelva esto. Cuando se resuelva y si la Justicia dice lo contrario, él podrá tocar con nuestro equipo. Mientras no, no puede tocar con nosotros en los bailes”.