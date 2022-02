Paulina López tiene 17 años y desde el pasado sábado, nada se sabe de ella. Fue vista por última vez en la localidad de Anisacate, en el domicilio en el que vive con sus padres, y después, todo es un misterio. Su madre pidió la colaboración de los vecinos para dar con el paradero de la adolescente.

La joven podría haberse ido por sus propios medios, después de una pelea. Según el medio Resumen, se habría llevado algunas mudas de ropa y se sospecha que un hombre mayor de edad sería quien la acompaña en la huida.

Paulina López desapareció el pasado sábado, en la localidad de Anisacate. Foto: Resumen de la Region

Este lunes, Soledad, su mamá, habló con los medios locales y dejó un mensaje para la menor: “Hija, si me estas viendo, volvé a casa o al menos haceme saber que estas bien. Fue sólo un reto, siempre te he hablado, jamás te he pegado, no era para que hicieras esto. Llevo días sin dormir y sin comer”.

La mujer precisó que Paulina se llevó algunas de sus pertenencias y especificó: “Creemos que puede estar con un chico que se llama Agustín, es una persona mayor, lo estamos buscando y es todo lo que tenemos. Los pocos datos los hemos conseguido por nuestros propios medios, la Policía no ha hecho nada, esa es la pura verdad”.

Según testigos, la joven se habría ido en una motocicleta negra 125. “Si la querés a mi hija da la cara y devolvela”, cerró tajante la mujer, hablándole al presunto hombre que la acompaña. Por el momento, la Departamental Santa María está abocada a la búsqueda y se cree que la menor se encuentra en Córdoba.