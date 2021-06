Una familia vive horas de angustia con la desaparición de un niño de 9 años, que tras discutir con su madre salió en dirección a casa de su padre y ya nada más se supo de él, pese al intenso operativo que se montó para buscarlo, en barrio Villa El Libertador de Córdoba.

//Mirá también: Coronavirus en Córdoba: dio a luz a mellizos y está en estado crítico tras dar positivo

El pequeño se llama Lisandro y en la tarde del miércoles se fue hacia lo de su padre, que vive a siete cuadras de distancia, pero nunca llegó a destino y anoche era buscado, sin éxito, por efectivos de la Policía de Córdoba.

“Se llama Lisandro, no tiene sobrenombre. Lo conocen todos por acá. Hemos estado buscándolo toda la noche con la policía sin resultados, por eso estoy desesperada. En la calle no está y ya hemos hablados con familiares, amigos, y no aparece por ningún lado. Desde que salió de casa, nadie lo ha visto hasta el momento”, dijo la mamá este jueves a Radio Universidad.

//Mirá también: Coronavirus en Córdoba: el 80% de los contagios son de personas de entre 20 a 45 años

La mujer relató que tras una discusión en su casa de calle Piedra Labrada al 600, lo envió a a casa del papá: “ayer a la tarde lo mandé a la casa de su padre y después me enteré que nunca llegó allá y desde ahí empezamos la búsqueda. Estoy desesperada porque nunca nos pasó algo así. El el un chico muy vivo, pero nunca se fue de este modo”, dijo con angustia.

Al momento de salir, Lisandro llevaba boina gris y blanca, buzo azul, pantalón militar y zapatillas azules. El niño mide aproximadamente de 1.45 metros de altura, tiene cabello negro, tez de color blanca y ojos marrones