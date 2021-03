La capacidad ociosa del Sheraton Hotel Córdoba será utilizada desde este martes para vacunar a adultos mayores de 70 años contra el coronavirus. Y también el salón “El Ilia”, en pleno centro cordobés. Con las 33 mil nuevas dosis de vacunas Sputnik V que recibió la Provincia, comenzó a ampliarse la cantidad de centros para suministrarlas.

De hecho, este lunes se puso en marcha el Autovac en los playones del estadio Mario Kempes, con capacidad para atender a mil personas con dificultades en la movilidad, discapacidad o avanzada edad, a la vez que utilizará la capacidad ociosa del Sheraton hotel, desde el martes, para vacunar a adultos mayores de 70 años y también la del salón “El Illia”, en pleno centro: avenida General Paz 539.

El primer Autovac se puso en marcha en el Comedor Universitario. Empezó atendiendo la demanda de personas con discapacidad motriz, a un ritmo de 150 aplicaciones por día. La semana pasada se habían duplicado: 300 vacunados por jornada. En el predio cercano al Centro de Convenciones Córdoba la idea es vacunar a mil personas por día, en 10 puestos a los que se podrá acceder con el vehículo y la persona que debe recibir la inmunización no tiene ni siquiera que bajarse.

El Autovac del Kempes se plantea “como un servicio más” y no se requerirá solicitarlo en el turnero. Si bien para la Provincia aún la cantidad de dosis que entrega la Nación no justifican una fuerte descentralización y apertura de nuevos vacunatorios, comenzarán a funcionar nuevas sedes.

Volviendo a lo que será el vacunatorio en el Shereton, que vio afectada su actividad al máximo en la pandemia y se debate entre reconvertirse o cerrar en forma definitiva, a muchas personas ya les llegó el mensaje con el turno asignado. El Ministerio de Salud provincial también tenía apuntado otro gran espacio ocioso en la ciudad para reconvertirlo, temporariamente, en vacunatorio: el estadio Orfeo.

Aunque no está descartado, el domo de Rodríguez del Busto no se sumará esta semana porque restan definir detalles con el grupo Dinosaurio, propietario del espacio. “Sigue en análisis, no será esta semana, pero para nada está descartado”, confiaron desde la cartera sanitaria provincial.

El Privado, el Italiano, el Ferreyra y el Hospital Nacional de Clínicas serían los primeros centros de salud en poner a disposición su infraestructura para aumentar la capacidad operativa del plan, como anticipó La Voz.

Los vacunatorios principales del Centro de Convenciones y el Comedor Universitario aún operan a un 60 por ciento de su capacidad. Y durante seis días: de lunes a sábado, de 8 a 20. Con el Sheraton y las clínicas privadas, podría llegarse a la meta de 20 mil dosis diarias.

Si se concretan los anuncios de 3 millones de vacunas para todo el país, llegarían cerca de 250 mil dosis a la provincia, que se aplicarían para continuar con la inmunización de docentes, fuerzas de seguridad y personas de este rango etario con comorbilidades que en conjunción con la infección con el virus Sars-Cov-2 generan cuadros severos como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas o las neurológicas.