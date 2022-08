Denunciaron que una niña fue abusada durante un viaje de estudios en Embalse

La mamá de una niña de 12 años denunció que su hija fue abusada sexualmente durante un viaje escolar a Embalse. La pequeña concurre a un colegio de barrio Sol Naciente. Al trascender la denuncia, padres y alumnos se manifestaron para pedir justicia.

Según detallaron a El Doce, 45 niños de sexto grado viajar a la localidad de Embalse, después de el Ministerio de Educación le comunicara que habían sido ganadores de una estadía.

En este contexto, una de las estudiantes habría sido abusada sexualmente. Su mamá contó al mismo medio que, al regreso, su hija empezó a sentirse mal, no quería comer ni jugar, por lo que se contactó con las autoridades del colegio, quienes realizaron la denuncia por abuso.

“Al principio, no me quisieron tomar la denuncia en el Polo de la Mujer. Después me la tomaron y nos mandaron al Hospital de Niños donde la hisoparon pero no me quisieron decir los resultado”, reclamó la mamá, quien detalló que la pequeña debió ser medicada.

El caso está en investigación y aún no trascendió quién habría perpetrado estos hechos. Ante la situación, padres y alumnos tomaron la escuela para reclamar justicia.