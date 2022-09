Acusaron al Ministerio de Salud de Córdoba de destruir medicamentos para favorecer compras

Una grave denuncia recae sobre el Ministerio de Salud de Córdoba, dependencia a la que acusaron de la destrucción de medicamentos para favorecer compras. El denunciante fue Juan Alberto Emmanuel Nardi Huenz, un exempleado de la Farmacia Central.

Según su presentación, la cartera sanitaria destruía remedios e insumos no vencidos, para provocar faltantes y que se produzcan así nuevas compras beneficiando a los mismos proveedores. “A mí me contrató la Provincia en el Banco de Sangre y estuve en una de las alas, que era el departamento de hemoinsumos. A partir de eso, observé varias irregularidades: había insumos en mal estado, no apto para pacientes ni donantes y también insumos vencidos. También se estiraba el plasma que se usaba para pacientes Covid”, aseguró el hombre en diálogo con Cadena 3.

En este sentido, contó: “También teníamos que destruir material que no estaba vencido para que ingresara más mercadería”. Como si esto fuera poco, reveló que él se encargó en reiteradas oportunidades de reportar lo que ocurría pero que “todo se calla, mientras más pasa el tiempo peor es”.

Por este motivo es que se presentó ante la Justicia y ahora la causa está en manos de la Fiscalía de Distrito 2 turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti. “Ayer (por el lunes) expuse las cajas con todas las pruebas que tenía para resguardar mi seguridad. Teníamos proveedores que le teníamos que pasar los montos de otras competencias para que en la licitación pudieran comprar de ellos”, reveló Nardi Huenz.

Qué dijo sobre la denuncia la ministra de Salud, Gabriela Barbás

Este martes, ante la consulta de los medios, la ministra de Salud de la Provincia, Gabriela Barbás, aseguró desconocer los hechos y confirmó que iniciaron un sumario interno para esclarecerlos. “No tengo los datos claros. Desconozco, por eso solicité iniciar una investigación administrativa para profundizar estos dichos que por ahora son dichos”, señaló en diálogo con Arriba Córdoba.