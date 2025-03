Del ojo de la tormenta a la regularidad en Belgrano: la titularidad de Mariano Troilo

Desde antes de que comenzara la competencia oficial para Belgrano en este 2025 se sabía que una de las debilidades del equipo estaba en la defensa. De hecho, en nueve fechas del Apertura de la Copa de la Liga, es uno de los equipos más goleados con 16 en contra, cuatro menos que Aldosivi.

Pero en los últimos partidos, el único jugador fijo en la criticada defensa pirata es Mariano Troilo. El corpulento defensor mantuvo una cierta regularidad y por eso el DT Ricardo Zielinski confía en él para seguir siendo el primer marcador central de cara al partido del domingo, a las 21, recibiendo a Barracas Central en Alberdi.

Troilo y su buen momento en Belgrano

Sin relajarse, el corpulento defensor, habló con la prensa luego de la práctica del martes por la mañana en el predio Armando Pérez y se refirió a su regularidad en el equipo:

“Vengo sintiéndome cómodo, sintiéndome bien en la posición que me viene tocando jugar ahora. El año pasado jugué mucho de 6 y ahora me está tocando de 2. Justo me da con la pierna más hábil”.

Mariano Troilo asoma como el reemplazante de Rébola para el sábado (Prensa Belgrano).

Y el zaguero siguió analizando: “Venía jugando de 6 porque también lo hice mucho tiempo en reserva y me sentía cómodo también. No me sentía mal al jugar por izquierda pero con el pie que es a favor del perfil mío que es el derecho, me siento mejor”.

La respuesta de Troilo: las críticas por sus errores en Belgrano y el apoyo de Sebastián, su papá e ídolo

Las críticas para Troilo por errores puntuales en algunos partidos fueron lapidarias en 2024. Algunos hinchas fueron muy crueles en redes sociales y el Nano Troilo hasta llegó a cerrar su cuenta de X. En la charla con los periodistas reconoció que eso ya quedó atrás y que su familia y su papá Sebastián fueron fundamentales en el apoyo.

Mariano y Sebastián Troilo, hijo defensor de Belgrano y padre referente de Argentino Peñarol en Liga Cordobesa y Argentino C

“En lo personal a eso ya lo dejé atrás. Por ahí a él le sigue costando un poco, pero tenemos esas charlas por ahí que por ahí es al pedo hablar de eso. Porque mucha gente habla desde la maldad, de hacer daño a una persona. Porque al fin y al cabo atrás de un jugador hay una persona y muchas veces de eso se olvida la gente. Pero nada, yo estoy muy tranquilo, esa parte ya no me afecta. Y nada, pienso en trabajar día a día y mejorar”, afirmó.

Belgrano visita a Newell’s por la novena fecha de la Liga Profesional. (Fotobaires)

Y reconoció lo fundamental que es su papá, quien durante muchos años fue defensor y capitán de Argentino Peñarol en el Federal C y en la Liga Cordobesa. “Mi viejo me aconseja mucho desde las mañas que él tenía, de los brazos, esas cosas. No quiero decir que pegaba más que yo, pero sí, él metía un poco más, je. Además él le tocó jugar mucho Federal C, Liga Cordobesa, que era mucho de eso”.

Troilo y tres más en la defensa de Belgrano contra Barracas

El defensor es la única certeza defensiva en Belgrano además del arquero Juan Espínola. Y, pensando en el juego del domingo ante Barracas en el Julio César Villagra, el técnico Ricardo Zielinski deberá armar nuevamente un verdadero rompecabezas en la línea de fondo.

Ricardo Zielinski mira y analiza lo que pondrá ante Defensa el domingo (prensa Belgrano).

Es que, además de los expulsados Fausto Grillo y Aníbal Leguizamón, quien seguramente se perderá el juego ante el equipo de Buenos Aires es Gabriel Compagnucci, quien se retiró del entrenamiento con un tirón en un muslo. Tampoco estaría Agustín Dáttola, quien no viajó a Rosario a jugar ante Newell’s por otra lesión.

A pesar de eso, Troilo fue optimista y dijo convencido sobre el próximo juego: “Nosotros, de local, tenemos la responsabilidad siempre de ir a buscar el partido. Sea el rival que sea. Sea Barracas, sea Boca. Lo tenemos que ir a buscar, así que tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de puntos posibles”.