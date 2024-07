Del DT de Talleres: “Que no nos den por muertos”; y cómo ve el cruce con Instituto, y con River...

Talleres, que no ganó desde el reinicio del Torneo de la Liga Profesional, consiguió un empate en su visita a Banfield con sabor muy distinto al 1 a 1 frente a Defensa y Justicia. Porque empezó perdiendo y remontó con uno menos, a raíz de la tempranera expulsión de Matías Galarza. Lo que le dejó buenas sensaciones al DT Walter Ribonetto.

“En el fúbol argentino y en el mundo es difìcil jugar con uno menos 70 minutos. Y nosotros no sólo lo hicimos, sino que creamos cinco situaciones claras, como para ganarlo. El equipo mostró rebeldía ante la circunstancia que se había plasmado por la expulsión de Mati”, enfatizó Ribonetto.

“Queríamo ganar. Es meritorio el empate, pero competimos en todo momento. Del 4-4-1 que acomodamos por la expulsión, pasamos a un 4-3-2, y con la subidas del Chaco Benavidez, que es uno de los mejores laterales del fútbol argentino”, destacó el DT Albiazul.

“Con un hombre menos no se notó en el desarrollo del partido, y eso me da orgullo por los jugadores. El regreso nos está costando, como a todos los equipos, pero que no nos den por muertos, estamos volviendo a ser lo que éramos”, avisó el “Tino”.

Gastón Benavídez, lateral de Talleres, que marcó el 1-1 parcial de la "T" ante Banfield. (Prensa Talleres)

CÓMO VE EL DT DE TALLERES EL DUELO CON INSTITUTO

La próxima presentación de Talleres será en el clásico con Instituto, el sábado 3 de agosto a las 17.10 en el Kempes, por la novena fecha del Torneo de la Liga. Y una gran chance para el Albiazul de conseguir su primer triunfo del semestre.

“Es importante para la gente como lo es para nosotros, para todos. Tenemos una semana larga, como nos gusta para poder preparar lo que viene, después de varios partidos seguidos”, indicó Ribonetto.

TALLERES Y EL CRUCE CON RIVER, CON NUEVO DT

Por octavos de final de la Copa Libertadores, Talleres se medirá con River el 14 y el 21 de agosto próximo, primero en el Kempes. Un rival que cambia de técnico, porque se despidió Martín Demichelis.

Despedida de Martín Demichelis. River Plate vs Sarmiento de Junin. Fecha 8 Liga Profesional. Futbol Argentina. Primera División. 28/7/2024 Foto: Nicolas Aboaf

“Son circunstancias del fútbol. Nosotros nos enfocamos en Talleres, que ya tenemos varias cuestiones por atender. Lo que puedo decir es que un amigo como Martín, una persona maravillosa, se quedó sin trabajo”, expresó Ribonetto.