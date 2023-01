De regador de calles en Sacanta a hacer temporada en Carlos Paz: la historia de ensueño de Juan Pesci

Juan Manuel Pesci (36) es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen, sobretodo, si se lucha por ellos. Así fue como el cordobés pasó de trabajar en el municipio de Sacanta, regando las calles del pueblo, a tener su propio show en el espectáculo Bien Argentino de Ángel Carabajal.

El pasado 2 de enero, Pesci debutó en la temporada de la villa serrana. Sin embargo, todo comenzó unos meses atrás cuando Carabajal subió a sus redes sociales una convocatoria para encontrar nuevos artistas. Ante esto, Juan se animó y envió una filmación de su talento.

El hombre es empleado municipal y fue citado para ser uno de los cantantes de Bien Argentino. Foto: Facebook

Un video que le permitió ser el elegido

El cantante fue seleccionado, junto con otros 20 artistas, que serían parte de un evento en Sunchales. Posteriormente, el show llegó a Sacanta y, en complicidad con el municipio, Carabajal sorprendió a Juan comunicándole que trabajarían juntos.

Al hacerlo subir al escenario le dio la sorpresa en vivo de que estaba convocado para formar parte de la temporada de verano en Villa Carlos Paz. “Siempre uno sueña con hacer lo que más ama, con vivir de esto. A veces la vida te lleva a retrasar tus sueños por otras vivencias pero yo siempre supe que hay que trabajar mucho para lograr alcanzarlos”, manifestó Pesci en diálogo con El Diario del Pueblo.

“Nunca imaginé que un director tan groso como Ángel me eligiera. Agradezco por ser parte de esta hermosa familia que es Bien Argentino y quiero aprovechar para aprender todo de ellos. Me siento muy feliz y nada sería posible sin el apoyo de mi familia y de todos los que me ayudan para que pueda estar hoy acá, en Villa Carlos Paz, haciendo temporada”, sentenció.