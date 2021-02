En el debut del sistema nuevo de estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba, no se hicieron esperar los primeros conflictos, con la aparición de los vivos de siempre que pretendían cobrar unos pesos a los automovilistas, pese a que ya habían pagado por dejar el coche.

Sucedió en algunos de los sectores del Centro de la capital cordobesa, donde los supuestos “naranjitas” reclamaban una suma de dinero a los que ya habían abonado su estacionamiento mediante el uso de una aplicación, pese a que esta práctica no está autorizada, salvo en algunos sectores.

En tal sentido, un propietario contó que “estacioné en Maipú, entre Olmos y Lima. Activé la aplicación y me bajé a hacer unos trámites. Cuando volví, había dos o tres personas queriéndome cobrar por el estacionamiento y cuidado del vehículo”, dijo a Cadena 3, este miércoles.

No obstante, la situación no pasó a mayores: “cuando les dije que había usado la aplicación se retiraron, pero lo que me causa curiosidad es por qué estando en vigencia el estacionamiento, sigue habiendo naranjitas en el centro queriendo cobrarle a la gente”, protestó el usuario, en un reclamo que fue compartido por varios que se encontraron con estos improvisados cuidadores de autos.