Cuti Romero tras el triunfo de Argentina ante Ecuador: picante cruce con Valencia y ovación

Cuti" Romero:

"No me esperaba la ovación. Uno trata de aprovechar la oportunidad que me da el tecnico".

"Apareció el más grande del mundo y abrió el partido".

"Cuando se abrió el partido se hizo mucho más fácil".

"Estoy contento porque empezamos con el pie derecho". pic.twitter.com/BKxJjMvGW2