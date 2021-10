La separación de los caminos entre la Mona Jiménez y Emeterio Farías es una de las historias que marcaron la historia de la música más popular de la Argentina y es el propio empresario el que rompe el silencio de varias décadas.

Consultado por esta diferencia, Farías evitó los rodeos y contó que su distanciamento fue con Juana Delseri, por entonces esposa y mánager de Jiménez: “Me peleé mal y tomé la decisión de decirle, así no van las cosas. Pero la relación con él y su familia nunca se rompió, siempre estuvo todo bien”, aclaró en declaraciones a El Doce.

Tras esta revelación, el empresario tiró otra bomba y expresó un deseo que quiere cumplir: “No me quiero ir de esta vida sin antes hacer un baile con La Mona”, señaló.

¿La Mona vuelve al Deportivo?

Farías tiene en su cartera a varios de los estadios más importantes del cuarteto de Córdoba y uno de esos es el Súperdeportivo, donde Jiménez cantó por última vez en 2002.

Sobre esto es que cobra más dimensión este deseo del empresario y no son pocos los que añoran ver al cordobés más famoso en el Depor: “Mi sueño es ver tocar de nuevo a la Mona en uno de mis escenarios”, reiteró.

Y como para no quedarse en esa expresión de deseos, Farías sorprende y dice: “Ahora voy a ir yo a hablarle para que vuelva. No me quiero ir de esta vida sin antes hacer un baile con La Mona. Yo estoy convencido de que la Mona va a venir a tocar”.