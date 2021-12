Hace 20 años, el 19 de diciembre de 2001, explotaba una de las mayores crisis de la Argentina. Córdoba, como diferentes puntos del país, también vivió momentos de tensión, violencia, saqueos y protestas que terminaron con cientos de heridos, detenidos y hasta un adolescente de 14 años muerto.

Esa jornada de miércoles de 2001 ya había empezado con mucha tensión y violencia en Córdoba. Alrededor de las 9 de la mañana un grupo de empleados municipales ingresó al edificio 6 de Julio, sede de la Municipalidad, y realizó varios destrozos. Recién 45 minutos después apareció la Guardia de Infantería para “calmar” la situación con balas de goma y gases lacrimógenos.

Horas más tarde, cerca del mediodía, otra revuelta, esta vez en el edificio del sindicato de Luz y Fuerza. Allí también ingresó la Guardia de Infantería y en el lugar había mujeres con hijos que estaban participaban de actividades de extensión. Hubo varios hospitalizados.

Mientras todo esto ocurría en Córdoba, en el resto del país se vivían situaciones de tensión y en la madrugada ya habían comenzado los saqueos, principalmente en el Fuerte Apache.

Crisis del 2001: saqueos y violencia en Córdoba

Un rumor comenzó a correrse en horas de la siesta: cientos de personas se congregarían en las puertas de supermercados y comercios para reclamar alimento. Efectivamente alrededor de las 16 olas de personas se agolparon en los supermercado. En el Spar de barrio Guiñazú se iniciaron los saqueos que continuaron dos jornadas completas.

“Yo de acá no me muevo. Me voy a morir antes que despertarme mañana y no tener qué darle de comer a mis siete nietos”, decía una mujer en ese entonces.

Casi 30 de los 500 supermercados de Córdoba sufrieron intentos de saqueos. En siete casos la gente logró entrar y llevarse mercadería. Principalmente se llevaban azúcar, yerba latas de conserva. En otros puntos de la ciudad se veía salir gente con productos de perfumería, lechones y cabritos. También hubo robo de dinero a las cajas registradoras.

Unas 300 personas se acercaron para solicitar comida. El Hiper cerro sus puertas y la policía reprimió a los manifestantes.

En esa primera jornada de saqueos se registraron unos 10 heridos atendidos en el Hospital de Urgencias, mientras que en barrio Guiñazú, Brian Barrera, de 9 años, recibió un disparo en el pecho.

La policía no daba a basto, desde la Jefatura ordenaron que todos los policías de todas las unidades salieran a la calle a contener la revuelta. Incluso policías de diversas unidades regionales fueron enviados a Córdoba capital para contener la situación.

Los saqueos continuaron el 20 de diciembre. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, algunos comerciantes decidieron dormir en sus negocios con armas. Los policías se mantenían en estado de alerta y sin dormir.

“Ya le dije a mi hijo que traiga las armas. Vamos a dormir en el negocio porque de noche esto se transforma en tierra de nadie”, decía un comerciante en aquella época.

Como consecuencia unas 200 personas terminaron detenidas.

El intento de calma de lo saqueos de 2001, en Córdoba

Durante la jornada del miércoles el ministerio de Solidaridad de Córdoba decidió sacar sus camionetas y empezar a repartir módulos alimentarios. Eso calmó por momentos la tensión y la violencia.

Los módulos estaban compuestos por dos paquetes de azúcar, 1 kilo de yerba, dos de fideos, uno de arroz, dos de harina, una caja de puré de tomate, tres latas de picadillo, y un aceite. Todo reforzado con un pan dulce y turrones.

El titular del ministerio, en ese entonces, Dante Heredia y el de la Legislatura Herman Olivero afirmaron que iban a distribuir unos 200 mil módulos alimentarios.

“Tuvimos algunos problemas operativos en la distribución, pero solo ayer repartimos 7.000 bolsones”, supo decir Hererdia.

Góndolas vacías después de los saqueos en Córdoba. Javier Ferreyra

Crisis del 2001: estado de sitio y cacerolazos en Córdoba

A media tarde del 19 de diciembre, el presidente Fernando De la Rúa decretó el Estado de Sitio por 30 días. Miles de personas se congregaron a manifestar contra el estado de sitio.

Se trataba de una medida excepcional que prevé la Constitución Nacional y a la cual (a pesar de su naturaleza extrema y su carácter restrictivo) echaron mano los gobernantes en decenas de ocasiones, desde Justo José de Urquiza en 1853 en adelante.

El artículo 23 de la Constitución de 1853 prevé: “En caso de conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declara en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspendidas allí las garantías constitucionales”.

“Pero -continúa la norma- durante esa suspensión no podrá el Presidente condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefirieran salir del territorio argentino”.

La reforma constitucional de 1994 introdujo limitaciones a las facultades del Poder Ejecutivo a la hora de imponer restricciones a las garantías y libertades. Así el artículo 99, referido a las atribuciones del Presidente prevé en su inciso 16 que el mandatario “declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado”.

Y más adelante, el mismo inciso alude a una hipótesis como la invocada el 19 de diciembre de 2001 por el Ejecutivo en el decreto 1678 cuando dispone que “en caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo, y el Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23″.

En horas de la medianoche de esa jornada turbulenta, miles de personas se congregaron espontáneamente y pacíficamente en Córdoba para protestar contra el Gobierno y su política económica, coincidiendo con el comienzo del estado de sitio. “Que se vayan, que se vayan”, coreaban los manifestantes.

Concentración espontánea de cordobeses frente al Patio Olmos para protestar y reclamar cambios en la política económica. Darío Galiano

En Córdoba, el shopping Patio Olmos fue el principal escenario de la protesta espontánea. Aquí también los manifestantes recibieron el apoyo de los vecinos de los departamentos que salieron a los balcones e hicieron sonar con fuerza sus cacerolas. Lo propio ocurrió en las principales avenidas y calles de la ciudad de Córdoba, especialmente en la Colón, donde el desfile de automóviles y peatones fue incesante en las primeras horas del 20 de diciembre de 2001.

Cronología de los hechos en Córdoba: violencia, saqueos y cacerolazos en 2001