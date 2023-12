Cositorto se ofreció para el gabinete de Milei y aseguró: “Algo de economía sé”

A menos de 24 horas de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, Leonardo Cositorto le habló nuevamente al libertario. Pero en esta oportunidad, le ofreció sus servicios para formar parte del gabinete.

“Hablemos de lo que se viene en Argentina desde el lunes”, propuso Cositorto en la columna que realiza en radio El Mundo desde la cárcel de Bouwer. En ese marco, aseveró que la misma “es una escuela de delincuentes”, donde los jóvenes deben recibir la educación necesaria para ser “reinsertados en la sociedad”.

Cositorto, en la cárcel de Bouwer (Javier Cortéz/Clarín).

“Le vuelvo a ofrecer mis servicios a Milei, totalmente ad honorem. Si quiere tener un coach en cualquiera de las áreas. Me puede poner, si quiere, en las cárceles, a visitarle y supervisarle las cárceles”, expresó.

Como si fuera poco, Cositorto fue más allá y se posicionó en áreas como “Defensa”, “Justicia”, e inclusive “Economía” y demostró tener experiencia esta última. " Algo de economía sé, no por ir a Harvard sino porque en 53 años me hice tres veces millonario, y no con estafas y estupideces”, avaló el preso.

COSITORTO OPINÓ SOBRE EL GABINETE DE MILEI

Finalmente, analizó que, actualmente, “Argentina está toda dividida y “hay que unirla” con “fe y un plan económico que pueda equilibrar esta economía muy compleja”. Sin embargo, reveló no estar conforme con los integrantes del gabinete de Milei.

“No me gusta el gabinete. Va a tomar todas las medidas que deba tomar. Me huele mucho a menemismo. Están poniendo gente del menemismo, incluso con Cavallo como asesor, pero algunos ya están pasados de moda. Hay que ver si logran generar confianza”, cerró.