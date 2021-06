Ante la posibilidad de la llegada de la variante Delta, el Gobierno Nacional dispuso una resticción en el arribo de los vuelos del exterior. De esta manera, sólo ingresan al país 600 personas que deberán cumplir diferentes requisitos al llegar. Córdoba no es la excepción y dispuso criterios sanitarios para ejecutar.

“Todo lo que se pueda hacer para reducir el riesgo de ingreso de la variante Delta con las personas que ingresan al país sirve. Es importante respetar que se haga el testeo al entrar al país desde el exterior y también que, aunque dé negativo el resultado, se haga el aislamiento estricto por siete días que se ordena, aunque esa persona venga vacunada de afuera. Son medidas necesarias”, enfatizó la secretaría de Promoción de la Salud del Gobierno de Córdoba, Gabriela Barbás.

La funcionaria apoyó que haya restricciones en los ingresos desde el exterior ante el riesgo de una tercera ola de contagios que podría desencadenar la variante detectada en India.

Cuáles son los procedimientos

Barbás explicó que los cordobeses que llegan a Ezeiza, si en el testeo dan positivo inmediatamente quedan aislados y alojados en un hotel hasta el día del alta. Entre los análisis, uno clave es detectar con qué variante se contagió.

El pasajero con test negativo, en tanto, puede viajar hacia Córdoba pero asumiendo el compromiso de cumplir un “estricto aislamiento en su domicilio” y repetir su testeo de PCR entre el sexto y séptimo día.

“Migraciones manda a cada provincia el listado de personas que ingresan del exterior por avión. Y en Córdoba se controla a los que deben aislarse en sus domicilios, pero no estamos exentos a que, como ocurre en todo el país, no todos cumplan como se deba. Y hay algunos a los que no podemos contactar luego, que no atienden o que dieron un número que no funciona”, señaló Barbás a Radio Mitre Córdoba.

La funcionaria apuntó que se deberá mejorar ese control “para lograr que ese porcentaje que cumple no baje del 90%, como ahora ocurre en Córdoba y en el país”. Señaló a la vez que “ese es un problema y se evalúan ahora medidas para corregirlo”.

Barbás consideró que la variante Delta terminará ingresando al país, “como en todo el mundo”, pero sostuvo que lo que se intenta es “dilatar la llegada lo que más se pueda, mientras se avanza en la campaña de vacunación”. Apuntó además que esta variante es de mayor contagiosidad y podría estar asociada a cuadros más graves.