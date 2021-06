Se abre otra grieta en materia educativa entre el Gobierno de Córdoba y el Nacional, con el anuncio oficial de que en la provincia no tomarán la misma modalidad en cuanto a las evaluaciones de los estudiantes de los niveles iniciales y secundario, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Educación cordobés, Walter Grahovac.

Respecto de la “promoción acompañada” que impulsa su par nacional, Nicolás Trotta, Grahovac señaló que “estamos poniendo el foco en la repitencia. ¿Qué estamos planteando nosotros en la excepcionalidad de la pandemia? No hay promoción automática”, aseguró en declaraciones al canal porteño TN.

Seguidamente, y sobre la marcha del ciclo lectivo en las escuelas provinciales cordobesas, indicó que “los aprendizajes que quedaron pendientes hay que reorganizarlos con la propuesta de este año”, comentó.

Reforzando la posición cordobesa, el ministro aseguró que los alumnos “no pasarán de año directamente” y añadió: “Los chicos que no mostraron voluntad de trabajo y no han presentado los trabajos, están repitiendo de año o de curso”, remató con que “aquí no será pasan todos y no nos importa lo que aprendieron”, cerró.