Córdoba: intentaron robar disfrazados de policías y simulando un allanamiento

Tres delincuentes disfrazados de policías intentaron robar un comercio en la localidad cordobesa de Elena. Los malvivientes ingresaron al local bajo la excusa de un allanamiento. El dueño del lugar logró dar aviso a la Policía que se hizo presente en el lugar. Un efectivo terminó baleado.

Ariel Giordano, dueño del negocio, dijo a FM Horizonte que se presentaron tres hombres vestidos de policías con la excusa de hacer un allanamiento. "

“Ahora, entraron a la cocina de la casa, les dije que me había demorado en salir porque estaba mal del estómago. Pregunté a qué se debía el allanamiento, no me dieron una respuesta válida. Mi mujer dio aviso a la comisaría de Elena, que se presentó con un móvil y dos oficiales”, relató la víctima.

Cuando los efectivos llegaron, les pidieron identificación. “Uno de ellos sacó un arma y apuntó a la policía. Tomaron como rehén a uno de los oficiales y se escaparon en el móvil de la Policía de Elena”, relató el hombre.

Un efectivo herido

El robo fue frustrado por el accionar de un uniformado del pueblo, que resultó herido. Desde la Departamental Río Cuarto informaron a La Voz que el policía herido fue trasladado al Hospital de Berrotarán, donde fue atendido. Además, detallaron que se detuvo a un hombre oriundo de la ciudad de Córdoba.

Desde la Policía se dispuso un operativo cerrojo en rutas aledañas para intentar detener a los otros dos ladrones. Según detalló el diario Puntal, se trasladarían en una camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente nueva, que además lleva una calcomanía de las Islas Malvinas.