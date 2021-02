En 2012, María del Valle Angulo, salvó su vida de milagro luego de recibir un balazo en el rostro y mientras vive con secuelas permanentes tuvo que soportar una nueva historia de terror, al ser asaltada nuevamente en Córdoba.

Es que la mujer fue asaltada este viernes en plena calle, cuando unos motochoros la atacaron a golpes para robarle la cartera y para más horror le dijeron que le iban a disparar si no entregaba sus pertenencias.

El hecho ocurrió en calle Argandoña al 2.718 y ella lo relata así: “estaba bajándome del auto, con el celular y la billetera. Pasó una moto, el chico de atrás bajó, vio la oportunidad y me acorraló, me tiró al suelo, me pisó y me llevó mis pertenencias en un instante”, dijo a El Doce este lunes al tiempo que recordó que” me dijo que me iba a pegar un tiro si no le daba lo que tenía”.

En 2012, María regresaba a su casa de sus tareas como docente, cuando en un robo tipo entradera le dispararon en la cara y la bala salió por la nuca, sin afectar el cerebro, milagrosamente.

Con gravísimas secuelas, debió someterse a varias intervenciones para reconstruir su rostro y sólo puede ingerir alimentos líquidos dado los daños que el proyectil provocó en el maxilar, contó la protagonista.